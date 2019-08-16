Вот почему женщины счастливее рядом с некрасивыми мужчинами

Доктор Таня Рейнольдс изучила более 200 анкет молодоженов в возрасте 20 лет. Вопросы в анкетах в основном касались пищевых привычек, процедур по уходу за собой и самооценки.

Проанализировав данные, психолог выяснила, что девушки, считающие своих партнеров более привлекательными, чем они сами, постоянно недовольны своей внешностью.

Из-за низкой самооценки они регулярно изнуряют себя жестким диетами и физическими нагрузками, лишь бы соответствовать своему красавцу-супругу.

Кроме того, такие женщины постоянно живут в страхе, что их партнер встретит более привлекательную девушку и уйдет из семьи.

В то же время женщины, которые считают себя более привлекательными, чем их мужья, счастливы и находятся в абсолютной гармонии с собой.

Такие девушки не беспокоятся о том, что кто-то решит увести их возлюбленного и не страдают от низкой самооценки, благодаря чему им удается вовсю наслаждаться стабильными отношениями.

Некрасивые мужья больше стараются.

В исследовании ученых из Флориды анализировались отношения 113 новобрачных пар, которые поженились не более 4 месяцев назад. Молодые пары жили в районе Далласа, США.

Все участники заполнили длинные анкеты, которые включали вопросы о весе и стройности. После этого две группы студентов дали оценки внешности участников, как лица, так и фигуры.

Фото участников в полный рост были оценены по 10-бальной шкале.

Ученые выяснили, что в тех случаях, когда мужчина был менее привлекателен, он больше старался сделать жену счастливой: дарил подарки, помогал по дому и заботился в целом. В результате жены чувствовали себя счастливее.

Вывод исследования: мужья наиболее преданы и заинтересованы в том, чтобы сделать приятное женам, когда они думают, что получили больше, чем заслуживают.

Когда ситуация развивалась наоборот, то есть парень был симпатичнее, женщина чувствовала себя неуверенно и пыталась стать привлекательнее посредством диет и занятий физическими упражнениями.