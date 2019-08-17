Кто из всех знаков Зодиака грешит больше всех

Овен

Рожденные под этим знаком способны совершить самые тяжкие грехи. Поэтому им, обязательно нужно пересмотреть свое поведение и подумать о том, чтобы покаяться. Для того, чтобы добиться того, чего хотят, люди выбирают пути, которые ведут к преступлениям. Эти люди должны задуматься о собственном поведении в первую очередь и покаяться.

Телец

Люди, рожденные под этим знаком очень жадные личности. И потому они подумывают о том, что понесут наказание. Они даже иногда каются в своих грехах, но спустя время снова их одолевает жадность. Представители этого знака понимают, что они жадные, но выхода из этого замкнутого круга просто не видят.

Близнецы

Они должны понимать, что скорее всего пощады им не видать и они пойдут прямиком в ад. А все из-за того, что они патологические вруны. С помощью своего обмана они способны достичь вершин, только при этом подставив другого не виновного человека.

Лев

Так, как это истинные ловеласы, то они не смогут упустить случай и не завязать роман с человеком, который находиться в браке. Представители этого знака понимают, что это тяжкий грех, и этого делать не стоит. Однако, это им не мешает гордиться и хвастаться отношениями.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком очень ревнивые личности, вплоть до тирании. Свою вторую половинку Скорпион может терроризировать, и поэтому их дорога прямая в ад. Иными словами, им стоит задуматься о своем отношении к другим.

Козерог