Семь знаний о мужчинах, которыми должна обладать мудрая женщина

1. Они не умеют читать ваши мысли

Казалось бы, весьма логичное утверждение. Однако для многих женщин оно далеко не очевидно. С мужчиной невозможно общаться намеками, вздохами, взглядами, так как он по природе своей мыслит зачастую совершенно другими категориями. Добиться желаемого от своего кавалера всегда гораздо проще, четко формулируя свою мысль.

2. Они тоже хотят принимать участие в отношениях

Даже если вы привыкли во всем и везде быть главной, отношения можно управлять, не отнимая при этом у мужчины главную роль. Прежде чем принимать решение, которое касается вас обоих, вам ничего не стоит спросить мнения у своей половинки или дать ему возможности решать мелкие вопросы. Из подобных мелочей и состоит счастье в отношениях: он - не чувствует себя просто аксессуаром для вашего великолепия, вы - как серый кардинал заправляете всем, не забывая при этом проявлять заинтересованность и заботу. Помните: мужчине важно ощущать себя нужным.

3. Они не любят критику и просить о помощи

И едва ли признается, что не способен что-то решить. Не нужно забрасывать его критическими замечаниями. Ваш комментарий или совет должен звучать мягко, а любую критику можно (и нужно!) нейтрализовать похвалой.

4. Они предпочитают решать проблему, а не обсуждать ее

Если у вас был паршивый день и вам просто нужно выговориться, чтобы вас пожалели, так и скажите об этом своему мужчине. В противном случае он моментально бросится решать вашу проблему и предложит миллион способов как выйти из неприятной ситуации. Просто они так устроены: им нужно действовать, философствования, как решение проблемы, они не рассматривают вовсе.

5. Они любят поесть и ценят заботу

Даже если он сидит на строгой диете, состоящей из спортивного питания и чистого энтузиазма, он оценит, если вы не поленитесь, и смешаете ему протеиновый коктейль с утра, пока он в душе. Не любите готовить, а партнер тоскует по горячему? Заботливо заказанная еда, которая сервирована и ждет его на столе, когда он пришел с работы - какое-никакое, но проявление внимательности с вашей стороны.

6. Им просто необходимо личное пространство

И даже если вас сильно нервирует тот факт, что он вечерами пропадает в гараже, вы можете выразить ему свое беспокойство и вместе прийти к общему решению. Например, выделять три вечера в неделю исключительно для себя: вы - сможете отдохнуть от рутины, он - заняться любимым делом. Мужчина оценит ваше умение идти на компромиссы и то, что вы уважительно относитесь к его увлечениям и хобби.

7. Они любят комплименты