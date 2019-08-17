Пять секретов, которые нельзя рассказывать подругам

Именно такие разговоры могут привести к неловкой ситуации и испортить отношения с близким человеком. Ведь какая бы ни была близкая вам подруга – она в первую очередь человек. А людям, тем более подругам, присущи такие качества, как зависть и соперничество. Так что в некоторых ситуациях действительно лучше промолчать, чем что-то сказать.

Неожиданные изменения в жизни

Вчера парень сделал вам предложение, а сегодня вы побежали с этой новостью к подруге. В глаза она порадуется вместе с вами, а за глаза воспылает черной завистью, и будет искать любые зацепки, чтобы рассорить вас с вашим парнем, а затем сама же прибежит утирать ваши слезы. Промолчите, не спешите делиться этой новостью ни с кем. Уже перед самым событием просто пригласите подругу на свадьбу, и она не успеет рассорить вас с любимым человеком.

Деньги и карьера

Это, пожалуй, самый щекотливый вопрос. В него лучше вообще никого не посвящать. Ваш проект, один из лучших, похвалил сам шеф, а лучшая подруга украла его из компьютера, и выдала за свой, поспешив отчитаться перед шефом раньше вас. Естественно, премия досталась ей. Поэтому, что касается работы и вашей зарплаты, нельзя говорить даже с лучшей подругой.

То же самое касается и других финансовых вопросов. Например, покупки автомобиля, на который дали вам деньги родители. Черная зависть вашей подруги приведет к тому, что на вечеринке она может подсыпать вам снотворное в вино, и вы можете попасть в аварию, находясь за рулем автомобиля. Машина разбита вдребезги, а вы сами можете оказаться на больничной койке на много месяцев.

Обсуждение недостатков вашего избранника

Ваша коварная подруга спровоцировала вас на разговор о молодом человеке, с которым вы встречаетесь. И записала разговор на диктофон. Допустив оплошность – вы высказали пару фраз о недостатках молодого человека, и эта запись тотчас попала в руки вашего парня.

Вот и все, конец вашим встречам, зато подруга никак не нарадуется, что ей удалось совершить коварство.

Не зная заранее о том, чем обернется ваша излишняя откровенность, постарайтесь вообще избегать разговоров, которые касаются вашего избранника.

Походы налево

Вы замужем, но вдруг в вашей жизни появляется мужчина, который начинает за вами ухаживать. Не устояв перед искушением, вы начинаете втайне от мужа отвечать на эти ухаживания. И, не удержавшись, под большим секретом рассказываете о своих любовных приключениях своей подруге. А вскоре ваши «похождения» налево стают достоянием общественности, и конечно же – о них узнает и муж. Подружка только ехидно улыбается.

Богатый сексуальный опыт