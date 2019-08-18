Мужчины этих знаков Зодиака являются самыми лучшими для брака

Весы

Самыми лучшими семьянинами, по мнению астрологов, являются Весы. Представители этого знака очень чувственны, нежны и романтичны. Они будут постоянно твердить своей спутнице, как обожают ее и даже самый плохой день смогут превратить в настоящий праздник.

Весы не любят устраивать скандалы и выяснять отношения. Они во всем стараются увидеть позитив, найти компромисс. Кроме этого, мужчины этого знака будут всю жизнь верны своей спутнице. Поэтому, специалисты убеждены, женщинам которые повстречали на своем пути Весы очень повезло, с ним у них получится создать крепкую и гармоничную семью.

Рак

Раки занимают почетное второе место в рейтинге лучших мужей по знаку Зодиака. Для этих мужчин, семья всегда стоит на первом месте. Они любящие, нежные и романтичные. Раки очень тонко чувствуют свою половинку, знают как сделать ее счастливой. Также, из них получаются прекрасные отцы.

Однако, недостатком Рака является его гиперопека, которую он нередко проявляет к жене и детям. Чрезмерная чувствительность Раков иногда приводит к тому, что им сложно выстроить гармоничные взаимоотношения. Ведь, эти мужчины чересчур переживают за членов своей семьи и стараются все держать под личным контролем.

Телец

Тельцы также входят в состав лучших мужчин по знаку Зодиака. Эти люди просто не могут жить без семьи. Как только они вырастают и выходят из-под родительской опеки, Тельцы оправляются на поиски своей половинки, чтобы заботиться о ней, дарить любовь и нежность.

Спутница Тельца, никогда не будет обделена вниманием. Мужчины этого знака знают, как удивить свою избранницу и сделать ее счастливой. Главное, это во всем слушаться его. Впрочем, еще никому не удавалось выйти из подчинения Тельца.

Дева

Мужчины-Девы также считаются одними из лучших. Из них получаются надежные мужья и заботливые отцы. Конечно, у представителей данного знака Зодиака имеются свои недостатки (к примеру, они не сильно страстные и не очень романтичные, а еще Девы обожают воспитывать окружающих). Однако, Девы отличаются преданностью, рациональностью и чистоплотностью.

Стоит также отметить, что мужья-Девы очень умны, амбициозны и решительны. Они любят работать и стараются обеспечить свою семью всем самым лучшим.

Козерог

Завершают пятерку лидеров в семейной жизни мужчины-Козероги. Представители этого знака — это надежная опора для своей спутницы. Они прекрасно знают, как сделать ее счастливой, желанной и любимой.