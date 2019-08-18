Семь продуктов, которые бодрят не хуже кофе

Считается, что кофе – лучший напиток для того, чтобы взбодриться. Однако это не совсем так. Ведь на замену ему можно найти целый ряд продуктов, которые бодрят совсем не хуже, а, может, даже лучше, пишет Medikforum.ru. Давайте рассмотрим, какие именно.
Яблоки
Данный продукт способен избавить от апатии, сонливости и плохого настроения. Это связывают с наличием во фрукте сахара. Ведь известно, что этот компонент позволяет мозгу проснуться и начать работать. Большое яблоко – это отличная замена чашке кофе, которая тоже отлично бодрит организм.
Яйца
Не зря яйца очень часто являются основой завтрака. Ведь в их составе много протеинов, которые оказывают благотворное влияние на мышцы, мозг, на здоровье в целом. Не надо забывать, что данный продукт ещё и источник жиров, белков, которые тоже бодрят организм. К тому же яйца способны насытить на продолжительный срок, не меньше 3-4 часов бодрости после их употребления гарантированы.
Какао
Какао тоже очень полезен для организма и бодрит не хуже, чем кофе. То же самое относится к горькому шоколаду, который содержит натуральные какао-бобы. Но не нужно слишком злоупотреблять продуктом, иначе это может привести к набору лишнего веса.
Грейпфрут
Запах этого продукта поможет взбодриться и настроиться на работу. Иногда достаточно просто купить фрукт, разрезать его пополам и поставить на стол – поверьте, результат будет гарантирован. Аромат цитрусовых способен быстро привести в тонус.
Овсянка
Овсянка является одним из самых популярных завтраков во всём мире и отнюдь не зря. Причина довольно простая – каша содержит полезные углеводы, в отличие от вафель, булочек и другой выпечки, которая тоже не теряет актуальности по утрам. Ну и самое важное: такой продукт обеспечит энергию и задаст тон правильному обмену веществ.
Греческий йогурт
Этот продукт крайне полезен для получения бодрости. В нем содержится много белка, мало сахара и углеводов. Стакан греческого йогурта на завтрак поможет взбодриться и отлично себя чувствовать весь день.
Специи
Специи нельзя назвать полноценной едой, но они бодрят организм. Если добавить правильные приправы в блюдо, то желанную энергию вы всё-таки получите. Лучше всего в этом случае работают корица, паприка, чёрный и красный перец, кумин.