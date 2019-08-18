Семь продуктов, которые бодрят не хуже кофе

Яблоки

Данный продукт способен избавить от апатии, сонливости и плохого настроения. Это связывают с наличием во фрукте сахара. Ведь известно, что этот компонент позволяет мозгу проснуться и начать работать. Большое яблоко – это отличная замена чашке кофе, которая тоже отлично бодрит организм.

Яйца

Не зря яйца очень часто являются основой завтрака. Ведь в их составе много протеинов, которые оказывают благотворное влияние на мышцы, мозг, на здоровье в целом. Не надо забывать, что данный продукт ещё и источник жиров, белков, которые тоже бодрят организм. К тому же яйца способны насытить на продолжительный срок, не меньше 3-4 часов бодрости после их употребления гарантированы.

Какао

Какао тоже очень полезен для организма и бодрит не хуже, чем кофе. То же самое относится к горькому шоколаду, который содержит натуральные какао-бобы. Но не нужно слишком злоупотреблять продуктом, иначе это может привести к набору лишнего веса.

Грейпфрут

Запах этого продукта поможет взбодриться и настроиться на работу. Иногда достаточно просто купить фрукт, разрезать его пополам и поставить на стол – поверьте, результат будет гарантирован. Аромат цитрусовых способен быстро привести в тонус.

Овсянка

Овсянка является одним из самых популярных завтраков во всём мире и отнюдь не зря. Причина довольно простая – каша содержит полезные углеводы, в отличие от вафель, булочек и другой выпечки, которая тоже не теряет актуальности по утрам. Ну и самое важное: такой продукт обеспечит энергию и задаст тон правильному обмену веществ.

Греческий йогурт

Этот продукт крайне полезен для получения бодрости. В нем содержится много белка, мало сахара и углеводов. Стакан греческого йогурта на завтрак поможет взбодриться и отлично себя чувствовать весь день.

Специи