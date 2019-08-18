Четыре буквы в имени человека, которые отпугивают от него удачу

Проанализировав все буквы алфавита, эзотерики пришли к выводу, что принести огромные препятствия в жизни, способны 4 буквы. К их число отнесли такие буквы: «Е», «З», «Й» и «Н». Более того, они рассказали, как каждая из этих букв может повлиять на жизнь человека, пишет Rsute.ru.

Е

Такая буква в имени говорит о лидерских качествах человека. И, на первый взгляд, она кажется очень хорошей, так как она помогает человеку самовыражаться, все же, она способна негативно воздействовать на судьбу человека.

Люди, у которых в имени есть буква «е», очень часто попадают в конфликтные ситуации. Более того, если эта буква стоит в начале имени, то она влияет на желание постоянных перемен, которые не дают никакого результата. Избежать неприятностей такие люди могут лишь в том случае, если будут принимать только взвешенные решения.

З

Еще из древних времен, эта буква в имени считалась очень опасной, так как отвечала за слабость и зло в внутри человека. Имен поэтому, в те времена люди пытались обходить стороной человека, у которого в имени есть буква «з». Более того, они постоянно притягивают к себе неудачу и проблемы.

Для того, чтобы хоть как-то повлиять на плохую энергетику этой буквы, эзотерики советуют бороться со своими негативными качествами. В первую очередь это касается жадности и злости.

Й

Опасной буквой в имени, эзотерики называют и букву «й», так как она отвечает за страх и сомнения. Люди, у которых в имени есть эта буква, как правило, ничего не добиваются в жизни, ведь ими во всем руководит страх. И, именно этим они отпугивают от себя удачу.

Также эта буква влияет и на проблемы с личной жизнью. Такие люди не хотят серьезных отношений из-за страха быть брошенными. Исходя из этого, они всегда одиноки. И только преодолев свои страхи, можно что-то изменить в своей жизни.

Н

Эта буква отвечает за сомнения. Поэтому, людям, в имени которых есть эта буква, очень сложно принять какие-либо решения, так как они неуверенны в правильности своего выбора.