Самые «горячие» мужчины по знаку Зодиака

Конечно, куда же без Льва? Это такой тип мужчин, который привык только к лучшему и который сразу «берет быка за рога». Конкуренты? Их просто нет у решительного и уверенного в себе Льва. Сродни льву в прайде, этот парень будет хозяином положения везде. Свою избранницу он сделает царицей, не меньше. Принцип «только best of the best» работает и здесь. Не сомневайтесь, даже обладая посредственными внешними данными, он покорит любую даму своей мощной энергетикой и уверенностью в собственном «Я».