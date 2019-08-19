Самые «горячие» мужчины по знаку Зодиака

Стрелец

На счету у этих мужчин всегда не один десяток разбитых женских сердец. Они красивы и эта красота притягивает девушек, словно мотылька к огню. Стрелец прекрасно понимает, какое имеет воздействие на слабый пол и пользуется этим по полной. А зачем лишать и себя, и ее удовольствия? Он еще и галантен и умеет ухаживать. Перед ним устоять просто нереально.

Лев

Конечно, куда же без Льва? Это такой тип мужчин, который привык только к лучшему и который сразу «берет быка за рога». Конкуренты? Их просто нет у решительного и уверенного в себе Льва. Сродни льву в прайде, этот парень будет хозяином положения везде. Свою избранницу он сделает царицей, не меньше. Принцип «только best of the best» работает и здесь. Не сомневайтесь, даже обладая посредственными внешними данными, он покорит любую даму своей мощной энергетикой и уверенностью в собственном «Я».

Телец

Мужчины этого знака Зодиака притягивают девушек к своей персоне, потому что они спокойны, решительны, бесстрашны. Рядом с ним каждая будет чувствовать себя как за каменной стеной. Как маленький бонус: большинство Тельцов хороши собой. Хотя, внешность здесь играет не главную роль. Также он редко впадает в панику, может работать на нескольких работах и все для того, чтобы обеспечить себе и избраннице хорошую жизнь.