В Таллинне пройдет искусствоведческая лекция на тему «Самые дерзкие подделки картин»

Аферисты есть всюду, особенно широко распространено мошенничество в сфере искусства, где вращаются огромные суммы денег. Как ни парадоксально, мошенникам удавалось довольно ловко обводить вокруг пальца не только обывателей и просто ценителей искусства, но и уважаемых экспертов.

Написанием подделок занимаются, как правило, достаточно талантливые художники, но их картины не имеют успеха ни на торгах, ни в галереях, ни даже на вернисажах. Пользуясь тем, что аукционные дома далеко не всегда проводят тщательную экспертизу холста или красок, а дилеры при желании могут предоставить поддельный сертификат подлинности, с убедительным провенансом (родословной) картины, мошенникам удается обмануть не только покупателей-новичков, но и уважаемых экспертов, именитых искусствоведов, а порой даже родственников знаменитых художников. Постоянно растущий спрос на картины множит подделки на рынке искусства.

29 августа во время встречи Вы узнаете:

о способах фальсификации произведений искусства;

чем отличаются «подделки поневоле» от копий;

зачем картины поджаривают в печи и как можно состарить объекты искусства на 500 лет.

Вспомним величайших фальсификаторов в истории искусства и узнаем о «героях» нашего времени. Поговорим об арт-рынках античности, итальянского Ренессанса и фламандского барокко. Обсудим как отличить подделку от оригинала. Рассмотрим схемы продажи подделанного. Разберемся, почему в наше время наиболее часто фальсификаторы имитируют художников русского авангарда. Узнаем какое значение имеет родословная картин и как грамотно подделать картины Вермеера и скульптуру Джакометти.

Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.

Стоимость лекции:

36€ - без ужина

или

56€ - с включённым ужином

В цену включено:

приветственный напиток

закуски от шеф-повара гастробара TAR TAR köök+baar

шоколадные конфеты от партнера мероприятия Venchi Baltic

Лекция проводится на русском языке.

Количество мест ограничено, регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу:

fashion.showcase.info@gmail.com

Уточнить детали можете по тел. (+372)5129057; (+372)5058143