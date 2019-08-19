В Таллинне пройдет искусствоведческая лекция на тему «Самые дерзкие подделки картин»

29 августа в гастробаре «TAR TAR köök+baar» пройдёт лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой на интригующую тему: «Самые дерзкие подделки картин».
Аферисты есть всюду, особенно широко распространено мошенничество в сфере искусства, где вращаются огромные суммы денег. Как ни парадоксально, мошенникам удавалось довольно ловко обводить вокруг пальца не только обывателей и просто ценителей искусства, но и уважаемых экспертов.
Написанием подделок занимаются, как правило, достаточно талантливые художники, но их картины не имеют успеха ни на торгах, ни в галереях, ни даже на вернисажах. Пользуясь тем, что аукционные дома далеко не всегда проводят тщательную экспертизу холста или красок, а дилеры при желании могут предоставить поддельный сертификат подлинности, с убедительным провенансом (родословной) картины, мошенникам удается обмануть не только покупателей-новичков, но и уважаемых экспертов, именитых искусствоведов, а порой даже родственников знаменитых художников. Постоянно растущий спрос на картины множит подделки на рынке искусства.
29 августа во время встречи Вы узнаете:
- о способах фальсификации произведений искусства;
- чем отличаются «подделки поневоле» от копий;
- зачем картины поджаривают в печи и как можно состарить объекты искусства на 500 лет.
Вспомним величайших фальсификаторов в истории искусства и узнаем о «героях» нашего времени. Поговорим об арт-рынках античности, итальянского Ренессанса и фламандского барокко. Обсудим как отличить подделку от оригинала. Рассмотрим схемы продажи подделанного. Разберемся, почему в наше время наиболее часто фальсификаторы имитируют художников русского авангарда. Узнаем какое значение имеет родословная картин и как грамотно подделать картины Вермеера и скульптуру Джакометти.
Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.
Стоимость лекции:
36€ - без ужина
или
56€ - с включённым ужином
В цену включено:
- приветственный напиток
- закуски от шеф-повара гастробара TAR TAR köök+baar
- шоколадные конфеты от партнера мероприятия Venchi Baltic
Лекция проводится на русском языке.
Количество мест ограничено, регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу:
fashion.showcase.info@gmail.com
Уточнить детали можете по тел. (+372)5129057; (+372)5058143
https://www.facebook.com/events/2544219682304299/?ti=icl