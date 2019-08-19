Приснившиеся рыба, арбуз и еще шесть вещей, предвещающих беременность

Как утверждает наука онейрология, изучающая сны, те вещи, которые мы видим во сне, непосредственно влияют на нашу жизнь. Надо только уметь правильно растолковать свое видение и на его основании сделать определенные выводы. К примеру, некоторые сны могут предсказывать скорое замужество, или даже зачатие ребенка, пишет Rsute.ru. Какие вещи указывают на долгожданную беременность?
Вода
Именно из воды на нашей планете вышло все живое, ее не зря называют колыбелью жизни.
Поэтому если вам вдруг снится, что вы во сне заходите в чистую прозрачную реку (водоем, море или океан), то знайте: вы скоро станете мамой.
Рыба
Если вам снится живая рыба в руках, которую вы поймали на рыбалке, — это еще один фактор, указывающий на беременность. Кстати, многие женщины рассказывают, что перед тем, как забеременеть, они видели во сне рыбалку, и красивую трепыхающуюся рыбу в руках. Мужчинам тоже снится рыбалка, часто два сна – его и супруги, — совпадают.
Означать это может лишь одно — они скоро станут родителями.
Цыплята
Увидеть куриные яйца во сне, из которых лупятся цыплята, — это к скорому материнству. Не зря чересчур заботливую маму нередко сравнивают именно с наседкой. Поэтому можете смело искать обои в детскую комнату.
Арбуз
Вам приснилось, что вы с огромным удовольствием уплетаете за обе щеки спелый арбуз, да еще и с черными косточками. Это к скорой беременности, и вскоре вам предстоит ощутить радость материнства.
Яблоки
Яблони в саду – настоящее чудо, особенно если вы видите во сне спелые наливные плоды. Ветки дерева, гнущиеся под тяжестью ароматных плодов, символизируют собой женщину – мать, символизирует женщину-мать. Готовьтесь к прибавлению в семействе.
Если же вы просто увидели цветущий яблоневый сад — , это к благополучию и финансовому успеху.
Гранат
Гранатовое дерево и его плоды считаются символом плодородия в Греции. Но если вам снится, что вы вкушаете гранатовые зернышки зрелого плода, то это означает зарождение новой жизни, и вы непременно скоро ощутите всю радость материнства.
Аист
Увидеть аиста во сне, который «детей приносит» — это к близкой беременности и родам. Аиста почитают многие народы на планете, в том числе россияне, финны, ирландцы, греки, египтяне. Можете смело подыскивать имя своему будущему малышу.
Дельфин
Увидеть во сне дельфина женщине, которая долго не могла забеременеть – это к счастью: наконец долгожданная весточка о пополнении в семействе придет в ваш дом.
Малыши
Резвящиеся дети во сне — к большой удаче. А если девушке снится, что она держит на руках красивого улыбающегося малыша – то так оно и будет.