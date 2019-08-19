Женщина думала, что у нее болит живот из-за камней в почках, но настоящая причина боли шокировала всех!
10 августа женщина, живущая в Стурджисе, штат Южная Дакота, США, почувствовала сильную боль в животе, из-за чего была доставлена в больницу.
Джаннетт Гильц думала, что боль вызывана камнями в почках, которые мучали ее и ранее, сообщает Elu24. со ссылкой на Nypost.com.
После осмотра в больнице выяснилось, что женщина находится на 34-ой неделе беременности, а боли в животе - это самые настоящие схватки. Она не знала, что беременна, и это роды для нее стали сюрпризом.
Врачи также были удивлены, ведь женщина родила тройню.
Шокирован был и отец тройняшек, так как и для него беременность жены стала неожиданностью.
Трое детей, две девочки и мальчик, родились с помощью кесарева сечения за четыре минуты и весили по 1,8 кг каждый. Детей назвали Джипси, Никки и Блейз.
«В наше время тройня обычно рождается не естественным образом, а путем искусственного оплодотворения. Я до сих пор не понимаю, как я могла быть на 34-ой неделе беременности, и ничего об этом не знать. Я думала, что необходимо сделать операцию и удалить камни в почках, а оказалось, что внутри меня было трое детей. Я все еще в шоке », - сказала Джаннетт через несколько дней после рождения малышей.
Врачи заявили, что все трое детей здоровы, но некоторое время будут находиться в больнице. Поскольку родители не были готовы к рождению детей, им пришлось в кратчайшие сроки закупиться всем необходимым для младенцев. Семья, друзья и даже незнакомые люди отдают вещи тройняшкам.
В семье также растет 10-летний Ронни Гильц.