Женщина думала, что у нее болит живот из-за камней в почках, но настоящая причина боли шокировала всех!

«В наше время тройня обычно рождается не естественным образом, а путем искусственного оплодотворения. Я до сих пор не понимаю, как я могла быть на 34-ой неделе беременности, и ничего об этом не знать. Я думала, что необходимо сделать операцию и удалить камни в почках, а оказалось, что внутри меня было трое детей. Я все еще в шоке », - сказала Джаннетт через несколько дней после рождения малышей.