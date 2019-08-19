Как перестать есть сладкое: методы, которые работают

Метод №1: заменить сладкое

Сладкое зачастую содержит в своём составе сахар, тем и вредно для человека. В больших количествах это может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе довести до сахарного диабета. Но вы всегда можете заменить подобные продукты на более полезные – фрукты, сухофрукты. Поверьте, они не менее сладкие, но более полезные для здоровья. К тому же могут быть весьма сытными, благодаря чему не захочется есть на протяжении долгого времени.

Метод №2: не покупайте сладкое

Если у вас в холодильнике лежат конфеты, то вряд ли вы удержитесь от искушения их отведать. После ужина обычно хочется какого-либо десерта. Поэтому вы со 100%-ной долей вероятности потянитесь за таким продуктом на чай. А вот специально за ним в магазин пойдёте вряд ли. Поэтому просто прекратите покупать сладкое. Главное, чтобы вас в этом поддержали домочадцы.

Метод №3: никаких стрессов

Как известно, стресс может спровоцировать переедание, в том числе это касается и сладкого. Перестать его есть вряд ли получится в нервной ситуации. Руки будут сами тянуться за тортиками и шоколадками, которые помогут переживать плохое время. Однако надо усвоить, что ничем хорошим это не закончится. Поэтому стоит просто не оказываться в ситуациях, когда нервы на пределе. А если такое и случилось, то замените сладкое травяным чаем, медитацией и фруктами.

Метод №4: никакого голода

Нельзя целый день не есть. Правильное питание подразумевает 3 основных приёма пищи и несколько перекусов, чтобы никогда не испытывать чувства голода. В противном случае вы рискуете объесться вечером, причём дополнить свой шикарный ужин сладким тоже велика вероятность. Гораздо проще будет, если вы в течение дня вы будете питаться как положено.

Метод №5: сила воли

Сила воли играет огромнейшее значение в попытке перестать есть сладкое. Не нужно сдаваться, если вы внезапно сорвались и съели шоколад. Не нужно себя корить, но и поощрять за такое поведение не стоит. Воспримите это как должное, а с этого момента снова тренируйте силу воли в попытке перестать есть сладкое. Обязательно идите до победного конца. Ведь только работа над собой и своими желаниями поможет удержаться от этой пищевой привычки.

Метод №6: не пить сладкое

Глупо думать, что сахар содержится только в булочках и тортах. Он добавляется и в напитки – чай, кофе, соки, газировку. Только представьте – шесть чайных ложек на бутылочку 0,33 популярного загированного напитка! Сколько сахара и так мало пользы. Мы получаем из такой еды только красители, консерванты, сахар – это даже не энергия, которую можно было получить из той же печеньки. В идеале нужно пить только натуральные напитки, чай, кофе, квас, морс, но опять-таки исключая сахар.

Метод №7: сон

Нехватка сна может сказаться на желании есть сладкое, а перестать его есть, как мы знаем, бывает не так-то просто. Поэтому необходимо как следует высыпаться. В сутках должно быть не меньше семи часов полноценного сна.

Метод №8: спорт

Физическая активность и спорт позволят тоже есть меньше сладкого. Дело в том, что это помогает подтянуть фигуру. В совокупности с правильным питанием, конечно. Глядя на своё новое отражение в зеркале, вам вряд ли захочется возвращаться к старому. Сладкое сулит возврат жиров и лишних килограммов. А надо ли оно вам?

Метод №9: не отказывайтесь от сахара навсегда