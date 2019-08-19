Микроизмены - новый тренд в супружеской жизни

Благодаря росту популярности социальных сетей в отношениях партнеров появился такой тренд, как микроизмены. Сами по себе измены разрушительно действуют на отношения, но сегодня партнеры более увлекаются микроизменами. Это небольшие проявления супружеской неверности, более относящиеся к эмоциональной сфере, вроде флирта, постоянных «лайков» фотографий понравившихся людей в социальных сетях или отправки им «скользких» сообщений. Многие люди не считают подобное поведение полноценными изменами и не чувствуют никакой вины за это, хотя их партнеры так не думают.

Интернет и социальные сети в значительной степени расширили наш выбор в плане партнеров, и сегодня сохранять не только физиологическую, но эмоциональную верность одному человеку на протяжении длительного времени становится всё более и более тяжелой задачей. Микроизмены начинаются с легкого флирта в виде отправки «лайков» и небольших комплиментов. Если человек получает положительную реакцию в ответ, то это виртуальное общение становится более интенсивным и жарким. На каком-то этапе собеседники даже начинают обмениваться интимными фотографиями.