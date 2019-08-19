Пн, 19.08.2019
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Рецепт сливочного пирога от Юлии Высоцкой: ароматная выпечка к чаю

Сливочный пирог от Юлии Высоцкой

ФОТО: Instagram

Прославленный кулинар Юлия Высоцкая поделилась незабываемыми впечатлениями. Вкус итальянского пирога настолько потряс ведущую, что она узнала рецепт, которым и решила поделиться с подписчиками, пишет Joinfo.ua. Рассказываем секрет приготовления ароматной выпечки к чаю.

Сливочный пирог от Юлии Высоцкой

Ведущая рассказала, что итальянский десерт получается очень вкусным и ароматным. Можно добавить цедру лайма вместо лимонной или использовать апельсиновую или ванильную эссенцию.

Основные ингредиенты:

  • пшеничная мука – 3 стакана;
  • сахар-песок – 1 стакан;
  • куриные яйца – 4 штуки;
  • разрыхлитель – 2 чайных ложки;
  • лимоны – 2 штуки;
  • масло сливочное – 7 столовых ложек;
  • молоко – полстакана;
  • морская соль – щепотка;
  • сахарная пудра – 30 граммов.

Рецепт приготовления:

  1. Лимонную цедру натереть на мелкой терке.
  2. Отделить желтки от белков у 2-х яиц.
  3. Взбить с сахаром отдельно 2 желтка и 2 белка, смешать и добавить разрыхлитель, затем постепенно ввести муку.
  4. Растопить 6 ложек масла сливочного.
  5. Немного подогреть молоко и добавить к маслу, хорошо перемешать.
  6. В тесто добавить молочно-масляную смесь, цедру лимона и щепотку соли.
  7. Разогреть духовку до 170-180°С.
  8. Подготовленную форму смазать оставшейся ложкой сливочного масла, выложить тесто.
  9. Выпекать пирог 40 минут.
  10. После, остывший десерт посыпать сахарной пудрой.

Сливочный пирог от Юлии Высоцкой готов! Приятного аппетита!

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