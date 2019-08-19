Рецепт сливочного пирога от Юлии Высоцкой: ароматная выпечка к чаю

Прославленный кулинар Юлия Высоцкая поделилась незабываемыми впечатлениями. Вкус итальянского пирога настолько потряс ведущую, что она узнала рецепт, которым и решила поделиться с подписчиками, пишет Joinfo.ua. Рассказываем секрет приготовления ароматной выпечки к чаю.
Сливочный пирог от Юлии Высоцкой
Ведущая рассказала, что итальянский десерт получается очень вкусным и ароматным. Можно добавить цедру лайма вместо лимонной или использовать апельсиновую или ванильную эссенцию.
Основные ингредиенты:
- пшеничная мука – 3 стакана;
- сахар-песок – 1 стакан;
- куриные яйца – 4 штуки;
- разрыхлитель – 2 чайных ложки;
- лимоны – 2 штуки;
- масло сливочное – 7 столовых ложек;
- молоко – полстакана;
- морская соль – щепотка;
- сахарная пудра – 30 граммов.
Рецепт приготовления:
- Лимонную цедру натереть на мелкой терке.
- Отделить желтки от белков у 2-х яиц.
- Взбить с сахаром отдельно 2 желтка и 2 белка, смешать и добавить разрыхлитель, затем постепенно ввести муку.
- Растопить 6 ложек масла сливочного.
- Немного подогреть молоко и добавить к маслу, хорошо перемешать.
- В тесто добавить молочно-масляную смесь, цедру лимона и щепотку соли.
- Разогреть духовку до 170-180°С.
- Подготовленную форму смазать оставшейся ложкой сливочного масла, выложить тесто.
- Выпекать пирог 40 минут.
- После, остывший десерт посыпать сахарной пудрой.
Сливочный пирог от Юлии Высоцкой готов! Приятного аппетита!