«Внешность - не главное»: Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам

Певица Вера Брежнева, которая недавно сфотографировалась почти без макияжа для обложки Vogue, поделилась своим виденьем женской привлекательности. В своем Instagram артистка выставила фото в сером брючном костюме, надетом на бюстгальтер. Певица позирует, облокотившись локтем на колено, из-за чего пиджак распахивается на груди, обнажив белье. В посте Вера отметила, что, по ее мнению, внешние данные для девушки - не главное, а самое важное, это харизма и характер, пишет Ivona.
«Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой», - написала Брежнева.