«Внешность - не главное»: Брежнева в откровенном наряде дала совет девушкам

Певица Вера Брежнева, которая недавно сфотографировалась почти без макияжа для обложки Vogue, поделилась своим виденьем женской привлекательности. В своем Instagram артистка выставила фото в сером брючном костюме, надетом на бюстгальтер. Певица позирует, облокотившись локтем на колено, из-за чего пиджак распахивается на груди, обнажив белье. В посте Вера отметила, что, по ее мнению, внешние данные для девушки - не главное, а самое важное, это харизма и характер, пишет Ivona.