Как заснуть за 120 секунд

Первый совет может показаться парадоксальным, но вы должны убеждать себя не спать. Для многих людей, и особенно жертв бессонницы, все попытки заснуть, которые они предпринимают в приказном для себя порядке, лишь увеличивают уровень тревожности. А если человек приказывает себе не спать, то наоборот, засыпает гораздо быстрее. Такие результаты давали эксперименты. Особенно хорошо этот метод работает среди тех, к кому из-за повышенного уровня стресса сон вообще не желает приходить.

На втором этапе следует представить себе в голове какой-нибудь тихое спокойное место. В 2002 году ученые из Оксфорда выяснили, что подобного рода визуализация также ускоряет погружение в сон. Есть данные об эффективности акупрессуры в этом вопросе, однако они не являются по-настоящему убедительными. И все-таки существуют особые точки на теле, стимуляция которых помогает одолеть бессонницу. Узнать о них можно у специалиста в данном вопросе, а потом попробовать акупрессуру самостоятельно.