Галерея: на «Модный завтрак» стилиста Ольги Быковой собрались самые красивые жительницы Таллинна

Начало - суббота, десять утра. Кажется, что женщин не пугает столько раннее время. «Выбрала именно такое время, так как это именно завтрак, и у большинства он был первый. Концепция мероприятия в том, чтобы в расслабленной и непринужденной обстановке обсуждать насущные вопросы в области стиля. Вести не просто монолог, а именно обсуждать интересующие вопросы с каждой гостьей. На нашем «Модном завтраке» мы говорили об украшениях: как выбирать украшения, как их правильно миксовать, сколько и какие украшения допустимы одном образе. Всех интересовало, можно ли носить бриллианты и бижутерию вместе, в каком возрасте уместны те или иные кольца, серьги, подвески, ожерелья, броши и браслеты».

Ольга Быкова добавила, что каждый выбирает сам, носить драгоценные металлы и камни или бижутерию. «Мы живем в прекрасное время, когда возможности экспериментировать со стилем - безграничны. Возможно носить бриллианты утром, днем и вечером, сочетать их с бижутерией и при этом выглядеть уместно и со вкусом! Главное знать - как. Здесь тонкая грань, переступив которую, есть шанс выглядеть смешно и вульгарно. Если человек одарен чувством стиля, границ вообще не существует. Опираться нужно на свои предпочтения, вкус и образ жизни. Важно понимать, что именно вы хотите донести людям с помощью украшений, а также дать правильную информацию о вас. Ведь наш внешний вид рассказывает о нас еще до того, как мы начали говорить».