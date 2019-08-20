Диетолог рассказала, как определить размер порции

Диетолог отметила, чтобы определять объем своей порции вне дома, сначала нужно какое-то время ее взвешивать дома.

Чтобы понимать, как на тарелке выглядит то количество еды, которое вы взвесили, поделите тарелку условно на 2 половины. На одной, разместите овощи, а вторую поделите еще раз пополам. Одна часть для углеводов, другая для белка.

Таким образом вы учитесь визуально оценивать размер порции. Ваша задача - понять, какие продукты дают вам насыщение на 3-4 часа.