Вт, 20.08.2019
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Диетолог рассказала, как определить размер порции

Тарелка и нож.

ФОТО: SCANPIX

Популярный украинский диетолог  Светлана на Фус на своей страничке в Instagram поделилась советом, как  визуально научиться определять  размер  порции, пишет Ivona.

Диетолог отметила, чтобы определять объем своей порции вне дома, сначала нужно какое-то время ее взвешивать дома.

Чтобы понимать, как на тарелке выглядит то количество еды, которое вы взвесили, поделите тарелку условно на 2 половины. На одной, разместите овощи, а вторую поделите еще раз пополам. Одна часть для углеводов, другая для белка.

Таким образом вы учитесь визуально оценивать размер порции. Ваша задача - понять, какие продукты дают вам насыщение на 3-4 часа.

Тогда, находясь в гостях, кафе, ресторане, вы всегда будете видеть свою порцию. И съедать столько, сколько достаточно вашему организму. 

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