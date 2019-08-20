Вт, 20.08.2019
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Красный, желтый и зеленый: какой болгарский перец полезнее?

Болгарский перец. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Многие любят болгарский перец. Его можно добавлять в салаты, тушить, в качестве приправы. Этот перец используют в косметологии и народной медицине. Но вот какой перец полезнее: красный, желтый или зеленый и есть ли разница? Ivona расскажет, что нужно знать о болгарском перце.

Чем полезен болгарский перец?

Он богат витамином А, В, Е, Р, калием, натрием, кальцием, цинком, магнием, фосфором, кремнием, железом. В нем содержится рекордное количество витамина С.

Кому нужно есть болгарский перец?

Его рекомендуется всем добавить в рацион. Стоит отметить, что он служим профилактикой болезни Паркинсона, укрепляет сосуды и сердечную мышцу., предотвращает тромбозы и атеросклероз, снижает артериальное давление, разжижает кровь

Какой сорт перца полезнее?

Зеленый перец рекомендуется тем, кто страдает ожирением. Он менее калорийный и служит для профилактики рака. Сердечникам стоит есть больше желтого перца. В нем содержится много калия и рутина, что благоприятно влияет на работу сосудов. Тем, у кого проблемы со зрением лучше выбирать красный сладкий перец. В нем содержится много витамина А.

Кому противопоказан болгарский перец?

Тем, у кого обострены хронические болезни: язвы, гастрит, заболевания печени, почек, эпилепсия, гипотония, повышенная нервная возбудимость, ишемическая болезнь сердца и аллергия.

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