Красный, желтый и зеленый: какой болгарский перец полезнее?

Он богат витамином А, В, Е, Р, калием, натрием, кальцием, цинком, магнием, фосфором, кремнием, железом. В нем содержится рекордное количество витамина С.

Его рекомендуется всем добавить в рацион. Стоит отметить, что он служим профилактикой болезни Паркинсона, укрепляет сосуды и сердечную мышцу., предотвращает тромбозы и атеросклероз, снижает артериальное давление, разжижает кровь

Зеленый перец рекомендуется тем, кто страдает ожирением. Он менее калорийный и служит для профилактики рака. Сердечникам стоит есть больше желтого перца. В нем содержится много калия и рутина, что благоприятно влияет на работу сосудов. Тем, у кого проблемы со зрением лучше выбирать красный сладкий перец. В нем содержится много витамина А.