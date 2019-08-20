Никаких диет! Актриса Бочкарева раскрыла секрет похудения на 60 килограммов после родов

Российская актриса Наталья Бочкарева, прославивишаяся на всю страну благодаря роли в сериале «Счастливы вместе» поделилась рецептом того, как ей удалось сбросить 60 лишних килограммов, которые она набрала после вторых родов, в рекордно короткие сроки, пишет Topnews.ru.
Актриса призналась, что она узнала о второй беременности, не успев восстановиться после первых родов. В результате — после рождения второго малыша актриса весила 120 килограммов. На рассказ, как за несколько месяцев ей удлось потреять половину веса, ее «вдохновило» огромное число мифических диет, которые появляются в Сети.
В итоге на своей странице в Instagram актриса выложила откровенный пост, в котором поделилась историей своей борьбы с лишним весом.
«Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте „Танцы со звездами“), спортзал️ и никаких диет! Главное — не есть на ночь! И я скажу вам так — я жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии», — написала Бочкарева, уточнив, что ряд СМИ занизили результат ее трудов до 20 кг, между тем ей удалось вернуть дородовый вес, потеряв 60 кг.
Актриса добавила, что ее поклонникам не стоит верить тем статьям в СМИ, где рассказано о неких диетах, при помощи которых она якобы похудела.