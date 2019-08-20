Никаких диет! Актриса Бочкарева раскрыла секрет похудения на 60 килограммов после родов

«Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте „Танцы со звездами“), спортзал️ и никаких диет! Главное — не есть на ночь! И я скажу вам так — я жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии», — написала Бочкарева, уточнив, что ряд СМИ занизили результат ее трудов до 20 кг, между тем ей удалось вернуть дородовый вес, потеряв 60 кг.