Маникюр по фэн-шуй: как его сделать, чтобы привлечь удачу

Фэн-шуй — это сложная наука, которая описывает мир вокруг нас и то, как он воздействует на нашу жизнь. Например, энергетика жилья крепко связана с биоэнергетикой человека, поэтому если дом обставлен грамотно с точки зрения фэн-шуй, его жильцы меньше болеют, лучше себя чувствуют, быстрее добиваются успехов, живут в согласии и любви. У фэн-шуй есть много разновидностей: существует, к примеру, фэн-шуй сада и огорода. Можно использовать это восточное учение и в повседневных делах — например, подбирая маникюр.

Согласно фэн-шуй, каждая сторона света отвечает за какой-то аспект нашей жизни, и с ней соотносятся определенные жизненные сферы, а также стихии и цвета. Поэтому маникюр по фэн-шуй прежде всего основан на выборе правильной цветовой палитры.

Цвет ногтей: как он привлекает удачу в фэн-шуй

Удача в любви. Цвета этой сферы — розовый, но можно использовать приятные лично вам оттенки красного и коричневого. Для многих любовь тесно связана со сферой семьи, ее цветами являются зеленый, коричневый, черный, синий. В зависимости от личного выбора можно сделать упор на семейные отношения (и выбрать, к примеру, спокойный глубокий синий цвет для ногтей) или вдохнуть в отношения страсть (и тогда вся красная палитра — к вашим услугам). Можно совместить два в одном и сделать маникюр в оттенках шоколада или корицы, а можно взять пастельный зеленый (от семейного благополучия) и нежный розовый (добавить романтики).

Удача в деньгах. Цвета богатства по фэн-шуй — это зеленый и фиолетовый. Можно использовать сочетание одного с другим или сделать однотонный маникюр. Также стоит учесть, что денежное благосостояние часто напрямую зависит от карьерных успехов. Поэтому привлекая удачу к своему кошельку, можно озаботиться и подъемом по служебному положению. Цвета карьеры — синий (и голубой) и черный.

Удача в учебе и самореализации. Это две сферы, но мы объединяем их вместе, поскольку учение не заканчивается с выходом из колледжа или университета. Мы продолжаем учиться всю жизнь: ищем способы узнать что-то новое для смены профессии, обучаемся построению отношений, читаем книги по популярной психологии или кулинарии — и все это составляет нашу личность и развивает ее. Цвета знаний в фэн-шуй — желтый, оранжевый, бежевый и терракота. Цвета славы и признания — зеленый и насыщенный красный.

Форма ногтя: привлекаем везение по фэн-шуй

Наука фэн-шуй хороша тем, что при общих закономерностях, в равной степени действующих для всего окружающего мира, она гибко работает в индивидуальных условиях. Так, форму ногтя нужно выбирать, ориентируясь не на готовый шаблон, а на свои потребности.

Например, ситуация в личной жизни (или в карьере) сложилась негативная, кризисная, требуются волевые решения и твердая рука. Лучше делать геометричную форму ногтя — квадратные ногтевые пластины или даже заостренные концы. Хотя совсем уж перегибать, конечно, не следует: агрессивный маникюр вызовет закономерную агрессию в ответ, пусть даже не очень осознанную, но делу она только навредит.