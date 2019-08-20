Питание и тренировки Эмили Ратаковски: как успешная модель следит за фигурой

Американская модель Эмили Ратаковски не привыкла прятать свое восхитительное тело. Она может похвастаться тонкой фигурой, узкой талией, плоским животом и подтянутой кожей, пишет Joinfo.ua. Что знаменитость делает ради этого?

Диета Эмили Ратаковски

Черный кофе, сладости и красное мясо – это не та диета, которая, как мы думаем, может быть у человека с восхитительным телом, как у Эмили. Но, несмотря на все «ништячки», звезда имеет красивые формы.

Завтрак (кофе и углеводы)

Черный кофе на завтрак может быть обычным делом для многих, но не углеводы. Однако первый прием пищи успешной модели как раз таки и содержит их. В интервью Harper"s Bazaar она рассказала, что почти каждый день ходит в кофейню, где выпивает черный кофе и берет себе куинь-аман - слоёный пирог, который считается самым калорийным десертом в Европе.

Иногда Ратаковски сочетает кофе с тостами, мюсли или творогом.

Обед (салат, мясо или бутерброд)

В интервью изданию Elle знаменитость рассказала, что она не из тех моделей, которые привыкли целыми днями сидеть на зеленых салатах.

«Я хищник. Я действительно люблю мясо. Я жажду железа, и определенно не из тех, кто ест только салаты. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, чтобы насытить организм энергией и быть здоровой», - рассказала Эмили.

Зачастую модель предпочитает готовить самостоятельно дома, чтобы контролировать количество соли и сахара в блюдах.

Питание во время работы

28-летняя красавица признается, что контролирует то, что ест. А потому, отправляясь на съемки, она выдвигает список требований к тому, что должно стоять на столе.

Правильный выбор продуктов питания – ключ к контролю калорий и чрезмерному потреблению нездоровой пищи.

Перекус (сок, фрукты и овощи)

Между основными приемами пищи модель предпочитает фрукты и овощи, а также свежевыжатые соки.

«Я люблю куркуму и свекольный сок», - отметила Ратаковски.

Эксперты отмечают, что именно благодаря такому сочетанию у звезды идеально ровный тон лица без изъянов. Куркума – природный антиоксидант, который помогает выводить из организма токсины. Свекла насыщена пищевыми волокнами, витаминами и минералами, полезными для пищеварительной системы, обмена веществ и кожи.

Ужин (суши, еда на вынос и даже алкоголь)

В вечернее время молодая модель предпочитает отдыхать с друзьями и супругом в ресторанах.

«Мне нравится итальянский ресторан в центре города, где подают хорошие коктейли и вино», - рассказала звезда.

Зачастую она предпочитает легкий и здоровый ужин, а потому выбирает суши. Также она заказывает индийскую и тайскую еду, когда отдыхает с мужем в вечернее время дома.

Десерт

Эмили не в состоянии отказаться от десерта. В ее Instagram изредка появляются фотографии из ресторанов, где она пробует что-то довольно калорийное и очень вкусное.

«Я определенно люблю кексы. Я думаю, важно радовать себя изредка сладостями», - говорит модель.

Тренировки Эмили Ратаковски

Знаменитость не фанатка тренировок в спортзале. Вместо этого она наслаждается свежим воздухом, занимаясь йогой на природе или отправляясь в пешие прогулки по городу.