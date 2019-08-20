Питание и тренировки Эмили Ратаковски: как успешная модель следит за фигурой

Глядя на фигуру Эмили Ратаковски, кажется, что она сидит на диетах и каждый день тренируется в спортзале. Но у звезды более простой подход по уходу за собой. Предлагаем вам узнать, как модели удается оставаться сногсшибательной, несмотря на любовь к вредному завтраку.
Американская модель Эмили Ратаковски не привыкла прятать свое восхитительное тело. Она может похвастаться тонкой фигурой, узкой талией, плоским животом и подтянутой кожей, пишет Joinfo.ua. Что знаменитость делает ради этого?
Диета Эмили Ратаковски
Черный кофе, сладости и красное мясо – это не та диета, которая, как мы думаем, может быть у человека с восхитительным телом, как у Эмили. Но, несмотря на все «ништячки», звезда имеет красивые формы.
Завтрак (кофе и углеводы)
Черный кофе на завтрак может быть обычным делом для многих, но не углеводы. Однако первый прием пищи успешной модели как раз таки и содержит их. В интервью Harper"s Bazaar она рассказала, что почти каждый день ходит в кофейню, где выпивает черный кофе и берет себе куинь-аман - слоёный пирог, который считается самым калорийным десертом в Европе.
Иногда Ратаковски сочетает кофе с тостами, мюсли или творогом.
Обед (салат, мясо или бутерброд)
В интервью изданию Elle знаменитость рассказала, что она не из тех моделей, которые привыкли целыми днями сидеть на зеленых салатах.
«Я хищник. Я действительно люблю мясо. Я жажду железа, и определенно не из тех, кто ест только салаты. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, чтобы насытить организм энергией и быть здоровой», - рассказала Эмили.
Зачастую модель предпочитает готовить самостоятельно дома, чтобы контролировать количество соли и сахара в блюдах.
Питание во время работы
28-летняя красавица признается, что контролирует то, что ест. А потому, отправляясь на съемки, она выдвигает список требований к тому, что должно стоять на столе.
Правильный выбор продуктов питания – ключ к контролю калорий и чрезмерному потреблению нездоровой пищи.
Перекус (сок, фрукты и овощи)
Между основными приемами пищи модель предпочитает фрукты и овощи, а также свежевыжатые соки.
«Я люблю куркуму и свекольный сок», - отметила Ратаковски.
Эксперты отмечают, что именно благодаря такому сочетанию у звезды идеально ровный тон лица без изъянов. Куркума – природный антиоксидант, который помогает выводить из организма токсины. Свекла насыщена пищевыми волокнами, витаминами и минералами, полезными для пищеварительной системы, обмена веществ и кожи.
Ужин (суши, еда на вынос и даже алкоголь)
В вечернее время молодая модель предпочитает отдыхать с друзьями и супругом в ресторанах.
«Мне нравится итальянский ресторан в центре города, где подают хорошие коктейли и вино», - рассказала звезда.
Зачастую она предпочитает легкий и здоровый ужин, а потому выбирает суши. Также она заказывает индийскую и тайскую еду, когда отдыхает с мужем в вечернее время дома.
Десерт
Эмили не в состоянии отказаться от десерта. В ее Instagram изредка появляются фотографии из ресторанов, где она пробует что-то довольно калорийное и очень вкусное.
«Я определенно люблю кексы. Я думаю, важно радовать себя изредка сладостями», - говорит модель.
Тренировки Эмили Ратаковски
Знаменитость не фанатка тренировок в спортзале. Вместо этого она наслаждается свежим воздухом, занимаясь йогой на природе или отправляясь в пешие прогулки по городу.
«Я не фанатка спортзалов. Мне больше нравится тренировки на улице, занятия йогой, пеший туризм по Лос-Анджелесу. Раз в неделю я посещаю студию йоги рядом с моим домом», - отмечает Ратаковски.