Что обязательно должно быть в рационе первоклассника?

Диетологи советуют придерживаться 5-разового режима питания, который включает завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, кроме того блюда из мяса, рыбы, яиц необходимо употреблять детям в первой половине дня, а молочно-растительные блюда – во второй. Также важно помнить, что дети в этом возрасте расходуют очень много энергии на протяжении дня, поэтому калорийность рациона первоклассников должна быть не менее 2000 калорий.

ТОП-6 продуктов, необходимых для нормального развития ребенка младшего школьного возраста:

Кисломолочные продукты и молоко

Во-первых, они принимают участие в формировании позитивной флоры кишечника, способствуют нормальному пищеварению и улучшают аппетит. Во-вторых, всем известно, что молочные продукты богатые на кальций – микроэлемент, который играет важную роль в росте и формировании здоровых костей и зубов. В-третьих, молоко укрепляет иммунитет малыша, так как содержит огромное количество витаминов – А, Е, витамины группы В. По сути, кисломолочные продукты – это строительные материалы для всех органов и систем организма ребенка.

Мясо

Польза мяса для здоровья растущего ребенка огромна и неоспорима. Мясо – главный источник белка, который принимает участие в формировании клеток и тканей организма. Кроме того, в нем содержится масса важных веществ: аминокислоты, фосфор, витамины группы В и железо, которое защищает организм от очень многих заболеваний, помогает избавиться от усталости и утомляемости. Среди множества разных видов, наиболее полезными для детей считаются мясо индейки, кролика, курицы и телятины.

Орехи

Миндаль, грецкие, кешью, арахис и различные другие виды орешек служат источниками аминокислот, необходимых для правильного развития - они отвечают за слаженную работу головного мозга и нервной системы, укрепляют иммунную систему, улучшают память и внимательность. Для того, чтобы ребенок хорошо успевал в школе, этот продукт должен быть постоянным гостем на вашем столе. В частности, грецкий орех стимулирует мыслительные процессы, кедровые орехи успокаивают и нормализируют сон, кешью укрепляет зубную эмаль и снимает воспаление, а фундук улучшает работу сердца.

Яблоки

Эти фрукты полезные для детей в любом виде – свежие, запеченные, сушенные, в компотах и домашних лимонадах. В яблоках содержатся магний, фосфор, железо, медь, йод, органические кислоты, клетчатка, крахмал, а также мощные антиоксиданты – флавоноиды. Добавление яблок в ежедневный рацион – это, в первую очередь, защита от вирусов и бактерий, что очень важно для будущего школьника. Также этот плод выполняет роль натурального сорбента так, как выводит из организма все вредные вещества и токсины, очищает зубную эмаль, улучшает работу печени, почек и кишечника.

Дыня

Вкусная сладкая дыня также входит в список рекомендованных диетологами и педиатрами продуктов для детей. Обилие полезного сахара, минералов, витаминов А и С и важных микроэлементов. Дыня позитивно влияет не только на физическое, но и на психологическое здоровье ребенка – улучшает психоэмоциональное состояние, устраняет признаки депрессии, снижает усталость и стресс, улучшает сон.

Овсянка