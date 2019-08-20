Вт, 20.08.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Вкуснее огурцов! Маринованные кабачки за 20 минут

Вкуснее огурцов! Маринованные кабачки за 20 минут

Маринованные кабачки.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

«Так кабачки мало кто готовит, а зря! Вкусно, быстро и не надоедают!» -  написала под новым видео автор и ведущая собственного YouTube-канала Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой», добавив, что такие маринованные кабачки гораздо вкуснее огурцов, к тому же готовятся они всего 20 минут. А мы так любим все «быстренькое»! Потому спешим поделиться этим простым рецептом, пишет Rus.tvnet.lv.

Ингредиенты: 

  • кабачки (цукини) - 450 г,
  • лук репчатый - 50 г (1 шт.),
  • чеснок - 2 зубчика,
  • петрушка и укроп - пучок,
  • соль - неполная столовая ложка,
  • сахар или сахарозаменитель - по вкусу,
  • специи - кориандр, перец горошком, душистый перец, семена горчицы - 0, 5 ч.л.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ