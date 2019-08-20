Вкуснее огурцов! Маринованные кабачки за 20 минут

«Так кабачки мало кто готовит, а зря! Вкусно, быстро и не надоедают!» - написала под новым видео автор и ведущая собственного YouTube-канала Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой», добавив, что такие маринованные кабачки гораздо вкуснее огурцов, к тому же готовятся они всего 20 минут. А мы так любим все «быстренькое»! Потому спешим поделиться этим простым рецептом, пишет Rus.tvnet.lv.