Вкуснее огурцов! Маринованные кабачки за 20 минут

«Так кабачки мало кто готовит, а зря! Вкусно, быстро и не надоедают!» - написала под новым видео автор и ведущая собственного YouTube-канала Кулинарный микс с Кристиной Оловянниковой», добавив, что такие маринованные кабачки гораздо вкуснее огурцов, к тому же готовятся они всего 20 минут. А мы так любим все «быстренькое»! Потому спешим поделиться этим простым рецептом, пишет Rus.tvnet.lv.
Ингредиенты:
- кабачки (цукини) - 450 г,
- лук репчатый - 50 г (1 шт.),
- чеснок - 2 зубчика,
- петрушка и укроп - пучок,
- соль - неполная столовая ложка,
- сахар или сахарозаменитель - по вкусу,
- специи - кориандр, перец горошком, душистый перец, семена горчицы - 0, 5 ч.л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!