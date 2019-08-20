Как цвета в доме влияют на энергетику его обитателей по фен-шуй

Какие же цвета принесут процветание и удачу в доме, а какие будут лишать вас жизненных сил?

Специалисты по фен-шуй утверждают, что у каждый цвет имеет свое определенное значение, а значит, если правильно его подобрать, то можно привлечь в свою жизнь определенный позитив, пишет Rsute.ru.

Рассмотрим базовые цвета: какой энергией обладают они?

Белый

Белый цвет в интерьере: от него так и исходит чистая энергетика, и благотворно влияет на домашнюю атмосферу. Он оказывает положительное влияние на человека, и от сияющей белизны весь настрой человека направлен на гармоничную активность. Чаще всего белый цвет используется в ванных комнатах и в помещениях, где необходимо визуально увеличить пространство.

Оранжевый

Оранжевый цвет — это цвет солнечного заката: символ счастья, радости и позитива. От него улучшается настроение, оранжевый цвет способен наладить связи, он борется с депрессией и повышает уверенность в себе. В оранжевых оттенках можно оформлять Любую комнату в доме можно оформлять в оранжевых оттенках.

Но особенно идеально в этом цвете будет выглядеть кухня и прихожая. Для спальни же пойдут менее яркие тона.

Красный

Двояко выглядит красный цвет: он довольно опасный: с одной стороны он сулит в доме процветание и успех, а с другой стороны — постоянные ссоры и конфликты, так как наделен неуемной энергией. Не стоит оформлять жилые комнаты в красных тонах и слишком Так что злоупотреблять с этим цветом в жилье не стоит.

Розовый

Розовый цвет погасит любую агрессию в доме, он исполнен нежности и романтичности, и служит в общении созданию гармонии и взаимопониманию.

Фиолетовый

Очень изысканный цвет – фиолетовый. Что от него ждать? Он способен развивать интуицию и вдохновение, фиолетовый цвет идеален для людей с творческим уклоном. Наиболее подходит для кабинета или мастерской.

Зеленый

Зеленый цвет несет мудрость и гармонию, улучшает настроение, и снимает нервное перенапряжение, помогая расслабиться. Любую комнату в вашем доме можно оформить в этой гамме.

Черный

Черный цвет специалисты по фен-шуй рекомендуют использовать в оформлении декора, но не в оформлении стен – это же полный мрак, символизирующий страх и мистику.

Желтый

Цвет позитива и жизнерадостности – желтый. Он способен улучшить интеллектуальную деятельность, а также развивает воображение и фантазию. Однако, оформлять в желтом цвете всю комнату специалисты не рекомендуют. Желтым можно оформить уголок в детской комнате, гостиной или библиотеке.

Синий

Благоприятно влияет на энергетику человека синий цвет — цвет здоровья и духовности. Диапазон оформления в синих тонах широкий: гостиные, спальни, а также места, где вы занимаетесь медитацией или йогой.

Голубой