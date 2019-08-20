Модный приговор: девять трендов на осень 2019

1. Искусственные шубы

В тренде экологичность. Радует, что дизайнеры обеспокоены окружающей средой и пытаются внести свой вклад в сохранение природы. В этом сезоне вновь актуальны искусственные шубы, похожие на натуральный мех. И это не может не радовать. Такой вариант является более носибельным. А покупка будет более бюджетной по сравнению со своей «натуральной» коллегой, пишет Wday.ru.

2. Принты

Клетка снова бьет все рекорды по популярности! В Этом сезоне модна шахматная клетка, крупная или более мелкая, а так же клетка «принц Уэльский», образованная из узких и более широких полосок. Так же среди принтов актуальны пье-де-пуль (или гусиная лапка), горох, напоминающий таковой только издалека. И конечно же анималистичные рисунки: леопард и змея. Кстати, леопарду предложили новую интерпретацию, теперь он более фриковатый. По сравнению с предыдущими зебра уже сдает свои позиции.

3. Кожа

Сейчас очень популярно все кожаное. Естественно, речь здесь не только о натуральной коже. Модели из искусственной кожи будут также хорошо смотреться. Дизайнеры представили различные варианты: кожаные брюки, платья, юбки, бермуды, рубашки. Prada в этом шагнули дальше всех и показали кожаный топ. Так же среди прочего можно увидеть кожаные баски, что выглядит очень эффектно.

4. Подчеркнутая талия

В моду возвращается женственность. Теперь пиджак oversize и подчеркнутая талия идут рука об руку. Сделать акцент на талии помогут различные ремни: широкие и более узкие или с цепями. Также возвращаются приталенные жакеты, но уже в новой интерпретации. Теперь они удлиненные и прикрывают линию бедра.

5. Плиссировка

Кажется, это уже вечный тренд! Плиссировка была продемонстрирована в моделях блуз, платьев и даже брюк. Но традиционный вариант с юбкой смотрится выигрышно всегда. Кстати, этот тренд придется по вкусу тем, кто хочет прибавить себе пару сантиметров роста: вертикальная линия плиссировки как раз справляется с этой функцией. Но важно отметить: плиссировка должна быть неглубокая, чтобы не создавать лишнего объема.

6. Банты на блузах и платьях

Этот тренд пришел к нам из 70-х и не может не радовать любительниц женственных образов. Многие модные дома решили поддержать эту идею, но вариации у всех были разные. Кто-то предложил завязывать огромные банты, кто-то, напротив, оставлял их небрежно свисающими. Чаще всего встречались варианты, где бант — являлся составляющей платья или блузы. Но можно включить фантазию и использовать шарф или платок как модный аксессуар для волос.

7. Пайетки

Доставайте из шкафа платье в пайетках, которое давно уже висит без дела. Настало его время. Сделать такой наряд более повседневным и носибельным поможет обувь на плоском ходу. Это могут быть кроссовки или грубые ботинки. Дополнить образ можно свитшотом или свитером. Такой наряд будет выглядеть стильно и не оставит никого равнодушным.

8. Свободные брюки

Долгое время были на пике укороченные брюки 7/8. Теперь на смену им пришли длинные модели свободного кроя. Можно носить с обувью на каблуке, при этом край брюк должен полностью прикрывать обувь. Тогда этот прием вытянет фигуру. Предлагается так же носить их с кроссовками. Выглядит это очень стильно.

9. Грубые ботинки

Ботинки на грубой подошве необязательно носить с мотоциклетными костюмами, хотя их исключать тоже нельзя. Очень неординарно подобная обувь смотрится с нарочито женственными вещами. Фишка этого сезона - обилие декора на лаконичных ботинках. Выбирайте металлическую фурнитуру, актуальные цепи или микро-сумочки.