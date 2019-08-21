Дата знакомства с мужчиной может предсказать дальнейшее развитие отношений

Для того, чтобы узнать прогноз об отношениях, следует вспомнить точную дату первой встречи с мужчиной, а затем сложить все числа. Например: 15.05.2010 — это 1+5+0+5+2+0+1+0=14. Двузначное число складывается в 1+4=5. 5 — цифра, толкование которой расскажет всё о совместном будущем.

Цифра 1

В такой паре, помимо чувств, присутствует взаимопонимание, поддержка и общие интересы. Союз очень гармоничен, но может распасться из-за злых языков, поэтому стоит оградить себя от завистников и конкурентов.

Цифра 2

В паре преобладает романтика и милые жесты с обеих сторон. Влюблённые могут иногда ссориться, но быстро отходят. Единственное, чего не хватает — полного доверия, которое обоим нужно заслужить.

Цифра 3

Пара хороша тем, что оба влюблённых умеют слушать и слышать. Компромиссы и умелый выход из тяжёлых ситуаций — её конёк. Всё, что может помешать людям быть вместе — расхождение в планах.

Цифра 4

Оба партнёра в паре достаточно независимы друг от друга, что хорошо — меньше ревности, больше веселья и приятных моментов. То, что может навредить роману двух сильных личностей — убеждения близких, что вторая половинка кажется «несерьёзной».

Цифра 5

Пара отличается наличием постоянных острых ощущений в отношениях. Ссоры, ревность и нежелание уступать придаёт остроты роману, но их чрезмерное количество рано или поздно может привести к разрыву.

Цифра 6

Один из пары любит больше и ревнует сильнее, чем другой. Недоверие, желание удержать партнёра точно приведёт к расставанию, если не начать относиться к отношениям с большей лёгкостью.

Цифра 7

Люди в этой паре сошлись из-за чувства стабильности. Возвышенные чувства — не самая сильная сторона пары, зато им вместе комфортно и они доверяют друг другу. Они вряд ли расстанутся, если только не надоедят друг другу.

Цифра 8

Такая пара обожает «растворяться» друг в друге и совершенно не находит времени на себя по отдельности. Это хорошо вначале, однако со временем есть большой риск надоесть друг другу, потому стоит быть более независимым от партнёра.

Цифра 9