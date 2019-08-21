Топ-5 обувных трендов сезона осень-зима 2019-2020

Тренд № 1: принты и дикие животные

Различные принты и узоры на обуви давно не в новинку. Наступающий сезон готовьтесь встречать с моделями, украшенными хищными рисунками, клеточными узорами и абстрактными разводами. Имитация змеиной кожи на обуви также не станет редкостью, а скорее будет постоянной «гостьей». В модных узорах также можно увидеть тигровый или леопардовый принт.

Тренд № 2: спортивная обувь и массивные ботинки

Кроссовки уже давно перестали быть обувью лишь на теплое время года. Новый сезон также порадует нас новыми вариантами в спортивном стиле. Яркие цветные блоки, меховые вставки, массивная подошва, превращающая свою обладательницу в еще более хрупкое создание, — все это о кроссовках на холодный сезон. Также этой осенью можно и нужно носить грубые ботинки в спортивном стиле на высокой рельефной или грубой подошве, с высокой шнуровкой и яркими вставками. В такой обуви вы будете чувствовать максимальный комфорт и удобство.

Тренд № 3: блестящая обувь, футуризм и белые модели

Еще одним ярким трендом обуви осенне-зимнего сезона 2019— 2020 стал блеск металла. Также будут весьма актуальны белоснежные ботинки, а также обувь из «серебра» и «золота» с максимально футуристичным дизайном. Это могут быть как модели с металлическим блеском кожи, расшитые пайетками, так и украшенные стразами. В такой обуви можно и не заметить плохую погоду.

Тренд № 4: обувь с застежками, шнурками и заклепками

Чем больше застежек, пряжек и других металлических предметов в вашей обуви, тем лучше. Различные ремешки, завязки или шнуровка, акцентирующие внимание на подъеме и щиколотке, — настоящий хит сезона. Также трендовой будет обувь с шипами и заклепками.

Тренд № 5: обувь с меховыми вставками