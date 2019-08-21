Нюша рассказала, как быстро похудеть с помощью одного продукта

Нюша признается, что после родов набрала приличный вес (певица стала мамой в ноябре), но килограммы быстро стали уходить (видимо хороший метаболизм). Плюс звезда подключила йогу, чуть позже фитнес и пилатес, и перешла на правильное питание. Нюша добавила в меню больше овощей, кисломолочных продуктов, отказалась от большого количества сладкого, правда, баловала себя иногда маленьким кусочком десерта, пишет 7days.ru.
Сейчас Нюша почти полностью пришла в форму, в которой была до родов. Певица не устает делиться советами по питанию, показывать упражнения, которые нужно делать, чтобы вернуть стройную фигуру. А недавно дала полезный лайфхак с одним продуктом, с помощью которого можно вывести токсины из организма и быстро похудеть.
«Если вам нужно подготовиться к ответственному мероприятию или просто хотите устроить себе разгрузочный день, запеките целый противень яблок и ешьте небольшими порциями каждые два часа. Не пить большое количество воды», — написала певица.
Действительно, яблоки чрезвычайно богаты клетчаткой. Она, словно веник для нашего организма, убирает все шлаки и токсины. Яблоки – «мастхев» всех монодиет. Правда, таким детоксом увлекаться не стоит. Можете позволить себе воспользоваться рецептом Нюши раз в неделю, максимум два. Особенно такая разгрузка полезна после застолий с вредными салатами с майонезом.