Нюша рассказала, как быстро похудеть с помощью одного продукта

Сейчас Нюша почти полностью пришла в форму, в которой была до родов. Певица не устает делиться советами по питанию, показывать упражнения, которые нужно делать, чтобы вернуть стройную фигуру. А недавно дала полезный лайфхак с одним продуктом, с помощью которого можно вывести токсины из организма и быстро похудеть.