Самый удачный рецепт: ленивые голубцы в духовке
По этому рецепту ленивые голубцы всегда удаются и получаются исключительно вкусные, очень нежные и сочные, как уверяет в описании к видео на своем YouTube-канале о домашней еде Наталья Калнина. Что ж, попробуем?
Ингредиенты:
- рис -100 г,
- капуста - 500 г,
- лук - 1 головка,
- чеснок - 2 зубчика,
- фарш - 500 г,
- яйцо - 1 шт., соль – 1/2 ч. л.,
- черный перец - по вкусу,
- панировочные сухари;
для соуса:
- 1 луковица,
- 1 морковь (примерно 150 г),
- 2 помидора (300 г),
- 2-3 зубчика чеснока,
- 200 г сметаны,
- 500 мл воды,
- 1 лавровый лист,
- 1/3 ч. л. соли,
- черный пмолотый перец - по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео, пишет Rus.tvnet.lv!