Я на диете: ТОП-5 самых низкокалорийных алкогольных напитков

Мы решили рассекретить несколько секретов и рассказать тебе о тех алкогольных напитках, которые все-таки можно позволить себе даже тем, кто придерживается строжайших диет. Единственное, в чем придется придержать коней - это количество выпитого, пишет Lady.tochka.net.

1. Полусладкие игристые вина. Можешь смело выпить бокальчик полусладкого игристого, без которого улыбнуться бывшей однокласснице на встрече выпускников будет просто невозможно. Это один из самых распространенных напитков на застольях, на которые ходят девушки. И это совсем неплохо, ведь в одной порции будет всего 120 килокалорий.

2. Полусладкое вино. Ты удивишься, но убрав «пузырьки» из бокала, ты сэкономишь целых 20, а то и все 30 килокалорий. В среднестатистических 100 граммах полусладкого вина примерно 90 килокалорий.

3. Сухое игристое вино содержит не больше тех же 90 килокалорий на 100 грамм. Просекко - отличная компания на вечер. Но не больше бокала!

4. Сухое вино и красное, и белое - можно даже сильно серьезным спортсменам. Другой вопрос, что можно не чаще, чем на Новый год, но наше дело предупредить. Мы считаем, что 70 килокалорий в сухом вине - гораздо приятнее чашки капучино с ложкой сахара и той же калорийностью.