Какую обувь нельзя носить долго, если хотите сохранить здоровье ног?

Все потому, что на каблуках центр тяжести женщины смещается вперед. Тело пытается это компенсировать, из-за чего положение костей и позвонков меняется на неестественное. При постоянном ношении высоких каблуков изменения становятся хроническими.

Носить шлепанцы, оказывается, тоже нельзя. В обуви на плоской подошве человек постоянно сгибает пальцы, чтобы вьетнамки держались на ногах. Из-за этого мышцы стопы перенапрягаются, и напряжение переходит выше — на голени, поясницу, бедра, даже шею.

Нога ни в коем случае не должна болтаться в обуви постоянно. Поэтому для шлепанцев есть время и место — десять минут по пути на пляж или во время занятий в бассейне. В остальных случаях надо носить правильную обувь.

Владимир Животов не рекомендует злоупотреблять ортопедическими стельками, которые на самом деле плоскостопие не лечат. А купленные на распродаже туфли на полразмера меньше могут нанести вашим ногам серьезный урон. К слову, примерять обувь лучше всего вечером — когда ноги немного отекают.