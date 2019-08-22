Медики не рекомендуют пользоваться йодом

По их словам, обычный медицинский спиртовой йод может вызвать ожоги. Лучше ими не обрабатывать сами раны, а пользоваться йодом можно только при ранах неглубоких и царапин. А также йодом можно смазывать кожу вокруг раны.
По словам кандидата медицинских наук, хирурга отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Заурбека Адырхаева, в настоящее время медицина располагает современными средствами на основе йода, которые могут подойти для обработки ран и не сожгут кожу.
Для некоторых людей йод противопоказан из-за аллергических реакций. Также его нельзя употреблять людям, испытывающих проблемы с щитовидной железой.