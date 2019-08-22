Кому нельзя есть малину

Малина – кладезь сахара: фруктозы и глюкозы. Человеку эти вещества необходимы, чтобы питать мозг. Малину рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Врачи говорят, что переедать нельзя, и стоит соблюдать диету. Тем, кто «сидит» на диете, рекомендуют употреблять не больше 100 граммов, так как в них находится 41 калория.

Кроме того, врачи говорят что употребляя малину, можно очистить кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек. Но есть случаи, когда малину есть нельзя.

Опасно употребление малины для людей, склонных к аллергиям. Также малину не рекомендуют людям с гастритами, язвой, а также людям и людям, которые испытывают проблемы с кишечно-желудочным трактом. По словам специалистов, в этих случаях малины может вызывать обострения.

Также медики не рекомендуют употреблять малину, у которых болят почки или есть нарушения в их работе. Так как малину употребляют как мочегонное средство, что может отразиться на почках.