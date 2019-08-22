Кремлевские ночи... Убежденная блондинка Саара Пиус стала огненно-рыжей!
Актриса Раквереского театра Саара Пиус играет одну из главных ролей в постановке «Kremli ööbikud» (Кремлевские ночи). Правда, для этого Сааре пришлось ненадолго расстаться с блондинистым цветом волос.
Разумеется, перекрашиваться и наращивать волосы Сааре не пришлось. Такого эффекта удалось добиться с помощью парика.
По сюжету, на окраине Нарвы находится улица Йоала, где когда-то шумели станки Кренгольмской мануфактуры. Тут же, между Эстонией и Россией, в высохшем русле реки расположен остров, который два раза в год с обеих сторон омывают воды реки забвения – Нарвского водопада.
Этот завод – самое подходящее место, чтобы рассказать о многоголосой музыкальной индустрии Советского Союза и о противоречивой судьбе Яака Йоалы – одной из ее звезд. Это самое подходящее место, чтобы послушать бессмертные хиты Яака Йолы и отдаться ритмам ансамбля «Radar».
Однако этот рассказ не только о Йоале, но и о целой плеяде эстонских музыкантов, «кремлевских соловьев», которые поставили свой талант на службу советской индустрии развлечений и купались в лучах славы.