Кремлевские ночи... Убежденная блондинка Саара Пиус стала огненно-рыжей!

Разумеется, перекрашиваться и наращивать волосы Сааре не пришлось. Такого эффекта удалось добиться с помощью парика.

По сюжету, на окраине Нарвы находится улица Йоала, где когда-то шумели станки Кренгольмской мануфактуры. Тут же, между Эстонией и Россией, в высохшем русле реки расположен остров, который два раза в год с обеих сторон омывают воды реки забвения – Нарвского водопада.

Этот завод – самое подходящее место, чтобы рассказать о многоголосой музыкальной индустрии Советского Союза и о противоречивой судьбе Яака Йоалы – одной из ее звезд. Это самое подходящее место, чтобы послушать бессмертные хиты Яака Йолы и отдаться ритмам ансамбля «Radar».