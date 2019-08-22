Знаки Зодиака, которые не изменятся даже ради любви

Когда мы влюблены, мы готовы менять привычки или отказываться от чего-то ради второй половинки. Например, Овны и Раки любят проявлять инициативу, а Близнецы и Девы способны быть гибкими, прислушиваться к партнеру и оправдывать их ожидания.

Но представители этих четырех знаков зодиака считают, что в любви партнер не должен просить их меняться ради отношений. «Прими меня таким, какой я есть» – вот их девиз.

Телец

Устойчивые земные Тельцы в полной мере воплощают образ упрямого бычка. Они точно знают, чего хотят от своего партнера и от отношений в целом. Тельцы – за стабильность и соблюдение статуса кво, их устраивает сложившееся однажды положение вещей.

Есть исключение из этого правила. Если Телец влюбился в достаточно молодом возрасте, он способен на значительные изменения в характере и привычках. Однако если у него уже сложился собственный взгляд на мир и быт, он будет неподвижным как гора.

Но не пугайтесь упрямой природы Тельцов. В этом есть свои плюсы. Тельцу покровительствует Венера, а потому этот знак романтичен от природы. Тельцы верят в то, что партнеры в отношениях развиваются вместе, как пара. Если они влюбились в вас, то будут верны любимому до самой смерти. Для влюбленного Тельца объект его страсти – самый прекрасный в мире человек, о котором Телец сбережет самые нежные чувства и воспоминания, даже когда вы оба состаритесь. Так что неизменчивая натура Тельца не такое уж плохое качество, как может показаться на первый взгляд.

Лев

Этот огненный знак будто создан для любви. Для Льва жить без любви – все равно что жить без солнечного света. Хозяин знака Солнце дарит Льву такое количество кипучей энергии и обаяния, что Лев все время окружен вниманием и поклонниками. Лев думает: «Если окружение любит меня таким, какой я есть, зачем что-то менять?» Конечно, вы для Льва особенный человек, но он видит любовь как необходимость принимать любимого таким как есть, а не просить его меняться. Если вы с пониманием и принятием отнесетесь к Львиному взгляду на мир, он ответит вам тем же.

Будучи огненным знаком с большой душой, Лев готов многое прощать любимому. В своем всепрощении Лев никогда не попросит или не потребует, чтобы вы отказывались от себя в угоду партнеру, «чтобы отношения работали». Они будут любить за то, кем вы уже являетесь.

Скорпион

Скорпионы – одновременно водный и фиксированный знак. Это значит, они чувствительные и в то же время негибкие по своей натуре. Такой противоречивый нюанс важен для понимания, почему Скорпион отказывается меняться ради отношений. Для Скорпиона аутентичность и подлинность происходящего важнее всего. Менять себя ради партнера – все равно что говорить ему лживые комплименты, по мнению Скорпиона. Они верны своему слову и самим себе. Того же самого они ожидают от любимого. Многие Скорпионы предпочитают партнера с большим жизненным опытом, хорошо знающего свои желания и потребности. Поэтому они не будут просить любимого человека изменять своим привычкам ради Скорпиона. Напротив, они будут стремиться как можно больше узнать о партнере и даже со всей страстью требовать от любимого все глубже посвятить их в самые потаенные мечты, привычки и желания. Что, несомненно, очень сексуально и притягательно для объекта любви Скорпиона.

Водолей

Водолеи известны своей уникальностью, свободой действий и взглядов, устремленностью в будущее. Казалось бы, такие люди просто обязаны быть открыты изменениям, верно? Но сферы отношений у Водолеев эти качества и ожидания не касаются.

Для Водолеев все люди братья, едины и равны. Это же возвышенное мнение распространяется на то, как они любят сами и хотят быть любимы. Для них ожидания, что партнер изменится, или просьбы от партнера о переменах означают, что в отношениях что-то идет не так и не работает. Это ранит их в самое сердце и сбивает с толку, ведь «любовь не требует жертв».

Если вы встречаетесь с Водолеем, знайте, для них любовь – не соревнование, кто сильнее. Мы равны и мы вместе. Целенаправленная попытка изменить себя, чтобы добиться чьей-то привязанности, нарушает это чувство равенства. Они лучше будут одни, чем с кем-то, кто пытается их улучшить.