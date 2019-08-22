Чт, 22.08.2019
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  • «Даже яичница — это проблема»: Наталья Водянова рассказала о жизни с мужем-миллиардером

«Даже яичница — это проблема»: Наталья Водянова рассказала о жизни с мужем-миллиардером

Наталья Водянова

ФОТО: SCANPIX

Супермодель не только работает и занимается благотворительностью, но также следит за порядком и воспитывает пятерых детей, пишет журнал Lisa.ru.

Топ-модель Наталья Водянова взобралась на вершину карьерной лестницы, вышагивая по подиуму богатейших модных домов мира. Кроме того, она помогает больным детям в России благодаря фонду «Обнаженные сердца».

Каким-то чудом головокружительную карьеру и насыщенную светскую жизнь Водянова совмещает с материнством. Она воспитывает пятерых детей, двое из которых появились в отношениях с миллиардером Антуаном Арно

Модель взяла все домашнее хозяйство на себя: она следит за особняком напротив Эйфелевой башни. По словам Водяновой, дети и быт — «это женское пространство». Поэтому она готовит сама. От мужа толку немного. «Даже яичница — это проблема для моего мужчины», — призналась Наталья Водянова.

Антуан Арно также не слишком понимает, как заниматься воспитанием детей. Единственное, что ему удается — уложить их спать. Водянова успевает следить в том числе и за питанием сыновей и дочерей. Когда среднему сыну Виктору было 10 лет, он начал набирать вес. Наталья Водянова учит детей любить себя независимо от внешности, но серьезно изменила его рацион ради здоровья, сообщает The Telegraph.

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