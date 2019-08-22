«Даже яичница — это проблема»: Наталья Водянова рассказала о жизни с мужем-миллиардером

Топ-модель Наталья Водянова взобралась на вершину карьерной лестницы, вышагивая по подиуму богатейших модных домов мира. Кроме того, она помогает больным детям в России благодаря фонду «Обнаженные сердца».

Каким-то чудом головокружительную карьеру и насыщенную светскую жизнь Водянова совмещает с материнством. Она воспитывает пятерых детей, двое из которых появились в отношениях с миллиардером Антуаном Арно.

Модель взяла все домашнее хозяйство на себя: она следит за особняком напротив Эйфелевой башни. По словам Водяновой, дети и быт — «это женское пространство». Поэтому она готовит сама. От мужа толку немного. «Даже яичница — это проблема для моего мужчины», — призналась Наталья Водянова.