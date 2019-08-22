Вкусно и красиво: пять продуктов, которые успешно заменят косметику

Еда влияет не только на то, как мы себя чувствуем, но и на то, как мы выглядим — кто станет с этим спорить? Но вот знаете ли вы, что некоторые, вполне привычные продукты способны на мгновенный визуальный эффект — посильнее, чем привычные маски ускоренного действия и даже макияж? Мы подобрали для вас вкусные средства стать красивее.

Для цвета лица

Болгарский перец (но только красного и желтого цвета) и морковный фреш придают нашей коже здоровый и цветущий вид, а также особенное, внутреннее, сияние. Кроме того, каротины, содержащиеся в этих овощах, заставляют наши глаза блестеть — а это едва ли не главный секрет женской привлекательности. По крайней мере, участники исследования, которое проводили шотландские ученые, единогласно назвали женщин, отдававших предпочтение перцу и моркови, особенно привлекательными.

Так что позавтракайте в день свидания салатом из болгарского перца, а перед выходом из дома выпейте стакан свежего морковного сока — и будьте королевой красоты!

Для выразительных скул

Подчеркнуть линию скул можно тональником и румянами, а можно — просто добавив в свой рацион шпинат. Диетологи напоминают: этот продукт богат микроэлементами, помогающими удерживать влагу в организме, а это в свою очередь делает мышцы и кожу более крепкими и эластичными.

Для пухлых губ

Чтобы губы стали выразительными и пухлыми, необязательно прибегать к медицинским процедурам — достаточно просто съесть немного красного перца. Капсаицин, входящий в его состав, усиливает циркуляцию крови, обеспечивает ее прилив к губам — и вуаля! Они становятся яркими и манящими.

Для чистой кожи

От прыщей и небольших воспалений поможет куркума: витамины А и С, в большом количестве содержащиеся в этой пряности, практически мгновенно справятся с любым воспалением, вернув коже чистый и здоровый вид. А для свежего цвета лица рекомендуем выпить пару стаканов свежего арбузного сока: ликопин, содержащийся в этой сладкой полосатой ягоде, улучшит циркуляцию крови в коже и придаст ей сияние.

Для красивой груди