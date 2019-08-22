Каменских преодолела комплексы по поводу внешности, показав свое тело в бикини

Ни для кого не секрет, что одно время Настя Каменских боролась с лишним весом. В этом ей, как и многим другим, помогали тренировки и правильное питание. Сейчас украинская певица выглядит сногсшибательно, но, по её собственному признанию, всё равно что-то и где-то исполнительницу в себе не устраивает.

Именно эта неудовлетворённость и заставила Настю написать пост в "Инстаграме" для своих фанатов. На фото певица предстала в чёрном купальнике и с самых выгодных сторон. Казалось бы, чему там не нравиться, но под снимком Настя всё пояснила.

Нам, девочкам, всегда найдётся что улучшить в себе! Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бёдрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится,

- написала Настя.