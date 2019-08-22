Дело ответственное: пять важных вопросов к жениху перед свадьбой

1. Как вы будете распоряжаться финансами?

В эту тему входит буквально всё, начиная с того, совместный или раздельный бюджет у вас будет. Кто станет следить за оплатой счетов? Нужно ли согласовывать покупки? Можете ли вы позволить себе дорогое хобби? Если ответить на эти вопросы до того, как вы распишетесь в книге актов гражданского состояния, можно сэкономить немало нервов.

2. Каковы ваши взгляды на воспитание детей?

Еще один комплексный вопрос. Важно обсудить традиции воспитания, принятые в ваших семьях, и то, какие у вас обоих взгляды. Религия, медицина, дисциплина — эти моменты имеют огромное значение. Конечно, многое можно скорректировать, когда ребенок родится, но важно, чтобы у вас не было принципиальных разногласий.

3. Как будете делить домашние обязанности?

И в наши дни бремя домашних дел чаще лежит на женщине. При этом мужчины очень часто отказываются делать даже то, о чем вы заранее договорились. А мелкие ссоры из-за выноса мусора не раз становились причиной развода.

4. Как вы будете поддерживать отношения?

Исследования показывают, что многие изменщики идут на неверность из-за того, что им не хватает эмоциональной близости с партнером. Подумайте, что вы будете делать, чтобы связь оставалась прочной.

5. Как переживете спады в сексуальной жизни?