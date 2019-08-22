«Афродита»: Анна Чиповская восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике

32-летняя Анна Чиповская и 30-летний Дмитрий Ендальцев проводят последние дни лета в Прибалтике. Бойфренд актрисы устроил ей фотосессию на побережье, снимками из которой они оба поделились с поклонниками, сообщает Cosmo.
Анна и Дмитрий встречаются уже два года. Влюбленные почти не публикуют совместные фото и крайне редко выходят в свет вместе. Сейчас пара отдыхает в Литве.
Чиповская показала поклонникам кадр в черном купальнике оригинального кроя. Актриса позировала, шагая по волнам, устремив взгляд в сторону.
По словам Анны, вода в море очень теплая. «Море — молоко», — написала звезда в Instagram и отметила, что кадр сделал ее бойфренд.
Фанаты восхитились формами звезды. «Афродита, выходящая из моря! Обожаю вас!», «Купальник смотрится отлично!», «Очаровательная красотка», — высказались подписчики.