Чт, 22.08.2019
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  • «Афродита»: Анна Чиповская восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике

«Афродита»: Анна Чиповская восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике

Анна Чиповская.

ФОТО: Karpov Sergei/ITAR-TASS

32-летняя Анна Чиповская и 30-летний Дмитрий Ендальцев проводят последние дни лета в Прибалтике. Бойфренд актрисы устроил ей фотосессию на побережье, снимками из которой они оба поделились с поклонниками, сообщает Cosmo.

Анна и Дмитрий встречаются уже два года. Влюбленные почти не публикуют совместные фото и крайне редко выходят в свет вместе. Сейчас пара отдыхает в Литве.

Анна Чиповская на пляже
Анна Чиповская на пляже
instagram.com/chi_pa

Чиповская показала поклонникам кадр в черном купальнике оригинального кроя. Актриса позировала, шагая по волнам, устремив взгляд в сторону.

По словам Анны, вода в море очень теплая. «Море — молоко», — написала звезда в Instagram и отметила, что кадр сделал ее бойфренд.

Анна Чиповская в купальнике
Анна Чиповская в купальнике
instagram.com/chi_pa

Фанаты восхитились формами звезды. «Афродита, выходящая из моря! Обожаю вас!», «Купальник смотрится отлично!», «Очаровательная красотка», — высказались подписчики.

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