Никогда не ешьте эти продукты вместе с яйцами

Каждый день мы едим разные продукты. Здоровая еда позволяет нам быть стройными и красивыми. Важную роль играет совместимость продуктов. Для того чтобы питание было правильным и сбалансированным, важно знать, что с чем есть нельзя, пишет fb.ru.
Яйца, оказывается, нельзя есть с многими продуктами. А все дело в том, что они долго усваиваются.
Рыба
Не следует соединять рыбу и яйца. В яйцах есть вещество, которое нейтрализует витамин В7. Именно его содержат большинство сортов рыб.
Рис
Здесь такая же ситуация, как и с рыбой. Чтобы польза от риса была максимальной, его советуют есть отдельно от яиц.
Картошка
В картошке содержатся минералы, которые мешают усваиваться кальцию и железу. Поэтому подавать эти два продукта вместе не рекомендуется. Они ухудшают работу ЖКТ.
Молоко
Некоторые белковые продукты нельзя совмещать друг с другом. Молоко лучше вообще употреблять отдельно от любых блюд, иначе полезные вещества не будут усвоены организмом в полном объеме.
Сыр
Организму будет тяжело справиться сразу с двумя продуктами питания, которые имеют животный белок. Соответственно, есть яйца с сыром (а еще мясом и ветчиной) не рекомендуется.
Масло, майонез, сливки
Яйца и жиры - нормальное сочетание. Но следует понимать, что жиры замедляют процесс усвоения продуктов. Поэтому масло, майонез и сливки ешьте с яйцами как можно реже. Если удержаться от этого сложно, то добавьте к блюду зелень и овощи, сделайте салат. Они нейтрализуют действие жиров.
Фрукты
Яблоки, груши, сливы, абрикосы, виноград и арбузы не рекомендуется есть после продуктов с белками. Потому что они перевариваются за разный интервал времени. Фрукты наш организм усваивает всего за 15 минут, а вот для переваривания яиц нужно больше времени.