Никогда не ешьте эти продукты вместе с яйцами

Яйца, оказывается, нельзя есть с многими продуктами. А все дело в том, что они долго усваиваются.

Рыба

Не следует соединять рыбу и яйца. В яйцах есть вещество, которое нейтрализует витамин В7. Именно его содержат большинство сортов рыб.

Рис

Здесь такая же ситуация, как и с рыбой. Чтобы польза от риса была максимальной, его советуют есть отдельно от яиц.

Картошка

В картошке содержатся минералы, которые мешают усваиваться кальцию и железу. Поэтому подавать эти два продукта вместе не рекомендуется. Они ухудшают работу ЖКТ.

Молоко

Некоторые белковые продукты нельзя совмещать друг с другом. Молоко лучше вообще употреблять отдельно от любых блюд, иначе полезные вещества не будут усвоены организмом в полном объеме.

Сыр

Организму будет тяжело справиться сразу с двумя продуктами питания, которые имеют животный белок. Соответственно, есть яйца с сыром (а еще мясом и ветчиной) не рекомендуется.

Масло, майонез, сливки

Яйца и жиры - нормальное сочетание. Но следует понимать, что жиры замедляют процесс усвоения продуктов. Поэтому масло, майонез и сливки ешьте с яйцами как можно реже. Если удержаться от этого сложно, то добавьте к блюду зелень и овощи, сделайте салат. Они нейтрализуют действие жиров.

Фрукты