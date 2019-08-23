Свадебные фото: смотри, как готовились к торжественному моменту эстонские музыкант

"Получили свадебные фотографии. Осторожно - будет слишком много фото!" - написала Адеэле, фамилия которой в Facebook теперь Яаго.

"Ох, как же приятно вспоминать этот день. Спасибо всем, кто был с нами в этот день. Первые фото подготовки. Руки дрожали. И у меня, и у Яана", - написала певица под фото.