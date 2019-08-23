Пт, 23.08.2019
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Свадебные фото: смотри, как готовились к торжественному моменту эстонские музыкант

Adeele Jaago.

ФОТО: Heigo Teder

Певица и актриса Адеэле Сепп 3 августа вышла замуж за гитариста группы Curly Strings Яана Яаго. Теперь можно посмотреть, как молодожены готовились к торжественному моменту.

"Получили свадебные фотографии. Осторожно - будет слишком много фото!" - написала Адеэле, фамилия которой в Facebook теперь Яаго.

"Ох, как же приятно вспоминать этот день. Спасибо всем, кто был с нами в этот день. Первые фото подготовки. Руки дрожали. И у меня, и у Яана", - написала певица под фото.

У молодоженов есть общая дочь Салмели, которая родилась в октябре 2018.

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