Свадебные фото: смотри, как готовились к торжественному моменту эстонские музыкант

Певица и актриса Адеэле Сепп 3 августа вышла замуж за гитариста группы Curly Strings Яана Яаго. Теперь можно посмотреть, как молодожены готовились к торжественному моменту.
"Получили свадебные фотографии. Осторожно - будет слишком много фото!" - написала Адеэле, фамилия которой в Facebook теперь Яаго.
"Ох, как же приятно вспоминать этот день. Спасибо всем, кто был с нами в этот день. Первые фото подготовки. Руки дрожали. И у меня, и у Яана", - написала певица под фото.
У молодоженов есть общая дочь Салмели, которая родилась в октябре 2018.