В Нарве пройдет мастер-класс для будущих моделей, приходи и ты!

Нарвитяне и гости города, совсем скоро вас ждет мастер-класс для девушек и молодых людей, которые хотели бы попробовать себя в качестве модели, но не знают с чего начать.
Опытная команда JK Club Models помогут вам с дефиле, красивой осанкой, научат правильно позировать фотографу на камеру и предоставят возможность поучаствовать в профессиональной фотосессии. Появились вопросы или хочешь зарегестрироваться?! Пиши обязательно, не откладывай! Адрес: jkclub.models@gmail.com.
После окончания курса вас ждет практика на модном мероприятии JK Club Fashion Show в ноябре.
Организаторы благодарят за поддержку в организации медиа-партнера - самый популярный развлекательный интернет-портал на русском языке в Эстонии - Limon.ee.