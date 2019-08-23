Как на самом деле сложен путь девушек из Эстонии на пути к титулам и коронам?

Эстонию на этом конкурсе представляют победительница конкурса Teen of Estonia 2019 17-летняя Валерия Васильева и модели агентства Angel Models Agency 17-летняя Ангелина Миссуро и 6-летняя Элис Силласте.

Конкурс It girls & It boys - Mini Miss & Mini Mister Global проходит уже в третий раз. На конкурсе за гран-при, короны и титулы будут бороться участники со всего мира: Франции, Бельгии, Украины, Венгрии, Кении, Эстонии, Литвы, Узбекистана и Румынии. В числе партнеров конкурса - самое модное детское телевидение - Kids Fashion TV. Девиз фестиваля - природная красота и талант. Участников конкурса ждёт насыщенная программа, развлечения будут чередоваться с модными показами и дефиле. На конкурсе будут две возрастные категории от 5 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

Анна Микконен везет Элис Силласте, Ангелину Миссуро и Валерию Васильеву ФОТО: Angel Models Agency

По словам Валерии Васильевой, которая на прошлой неделе завоевала титул Miss Teen of Estonia 2019, предложение представить страну на международном конкурсе поступило очень неожиданно. “Как говорится, с корабля на бал. Всегда мечтала улететь в один день. Времени на раздумья не было. Во время учебного года не так просто вырваться без ущерба для учёбы и работы. Для меня это второй международный конкурс, в прошлом году я победила на конкурсе Teen Galaxy 2018. Надеюсь показать в Румынии достойный результат”, - поделилась девушка.

Валерия Васильева ФОТО: Angel Models Agency

За плечами Ангелины Миссуро и ее младшей сестры Элис Силласте несколько международных конкурсов, у юных красоток достойная коллекция престижных титулов. Дипломы, ленты и короны стоят дома на почетном месте. Элис успешно работает фотомоделью, конкурсы помогают показать себя миру и получить контракты. Ангелина Миссуро не только модель, девушка увлекается дизайном, поет и делает первые шаги в качестве ведущей. “Хочу связать свою жизнь с модельным бизнесом и индустрией красоты. Каждый конкурс делает меня уверенней в себе, а новые знакомства со всего мира делает жизнь интереснее. Мне очень приятно быть частью агентства Angel Models Agency. Рада, что нашим моделям и победительницам не нужен дешевый хайп, мы просто работаем над собой и делаем это хорошо. Пока в моей копилке нет побед. Посмотрим, что принесет это конкурс”, - сказала Ангелина Миссуро.