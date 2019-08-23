Советы родителям: как выбрать школьный рюкзак

Итак, рассмотрим, на что стоит обратить внимание родителям при выборе этого важнейшего школьного аксессуара.

Момент первый — рюкзак должен быть безопасным и удобным

Многие торговые марки акцентируют внимание на безопасности своей продукции. Но этот факт ничем не подтверждают. Чтобы не обмануться и выбрать действительно безопасный рюкзак, выбирайте модель с анатомической спинкой, которая прошла независимые тестирования и имеет соответствующие сертификаты.

Выбрать рюкзак для ребенка — задача не из легких. А чтобы этот процесс стал легче, обратите внимание на такие ключевые моменты:

Чтобы шлейки не сползали с плеч и школьнику было легче носить тяжести за спиной, выбирайте модели с S-образными лямками, нагрудным и поясным ремнями. В комплексе они обеспечивают равномерную нагрузку и плотное прилегание рюкзака к спине, не натирают и не сползают.

Чтобы учебники не проваливались, а рюкзак надежно и уверенно стоял на любой поверхности, выбирайте модели с усиленным и плотным дном.

Чтобы правильно распределить вес содержимого рюкзака и минимизировать нагрузку на позвоночник, выбирайте рюкзак с внутренними разделителями в основном отделении. Они помогут надежно зафиксировать тяжелые большие учебники ближе к спинке рюкзака. Таким образом, ребенок не будет ощущать нагрузку при беге и ходьбе.

Чтобы ребенка было видно в вечернее время суток, обязательно позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов со всех сторон рюкзака.

Второй нюанс — все внимание на вес и размер изделия

Детские ортопеды не рекомендуют ученикам младших классов носить за спиной больше 10% собственного веса. В идеале вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг. С учебниками и канцелярией ранец может весить:

до 2 кг — в 6-8 лет;

до 3 кг — в 9-12 лет;

до 5 кг — в 13-14 лет;

до 6 кг — в 15-16 лет.

Большинство родителей убеждены, что ученику начальных классов нужно покупать исключительно каркасную модель. Но это не так! Все типы рюкзаков подходят детям. Главное, чтобы присутствовали все признаки анатомичности.

Каркасные рюкзаки. Благодаря жесткому каркасу ранец держит форму и ребенку комфортно складывать вещи, хранить школьные принадлежности в целости и сохранности. Их вес примерно составляет 950 г.

Полукаркасные рюкзаки. В отличие от каркасных моделей, такие рюкзаки уплотнены с трех сторон. Передняя панель остается мягкой, что облегчает модель на 15-20%. Вес этой модели колеблется от 780 до 900 г.

Мягкие рюкзаки. Из-за отсутствия жесткого короба, такая модель легче на 30% по сравнению с каркасным вариантом. Они весят от 600 г.

Для учеников начальных классов рекомендуется выбирать каркасную и полукаркасную модели. Поскольку в них есть нагрудный и поясной ремни, которые помогут ребенку донести рюкзак без помощи взрослого.

Помимо веса, важную роль играет размер рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка: верхний край ранца должен быть на уровне плечей, а дно — на 4 см ниже поясницы. Правильная посадка — залог здоровья детской спины.

Также следует рассказать ребенку, что носить рюкзак нужно на двух лямках. А надевать и снимать ранец можно только с ровной высокой поверхности. Соблюдение этих простых правил поможет предупредить боли в спине и развитие сколиоза.

Заботясь о ребенке, не забудьте о нем

Помните, школьный рюкзак должен нравиться не только родителям, но и ребенку. Важны не только безопасность, вместительность, надежность и качество. Не стоит забывать о привлекательном для ребенка дизайне.