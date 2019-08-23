Советы родителям: как выбрать школьный рюкзак

Главной покупкой к школе, без сомнения, является рюкзак, к выбору которого следует относиться ответственно и внимательно. Почему? Да потому, что от качества школьного рюкзака зависит здоровье спины вашего ребенка, пишет Сегодня.
Итак, рассмотрим, на что стоит обратить внимание родителям при выборе этого важнейшего школьного аксессуара.
Момент первый — рюкзак должен быть безопасным и удобным
Многие торговые марки акцентируют внимание на безопасности своей продукции. Но этот факт ничем не подтверждают. Чтобы не обмануться и выбрать действительно безопасный рюкзак, выбирайте модель с анатомической спинкой, которая прошла независимые тестирования и имеет соответствующие сертификаты.
Выбрать рюкзак для ребенка — задача не из легких. А чтобы этот процесс стал легче, обратите внимание на такие ключевые моменты:
- Чтобы шлейки не сползали с плеч и школьнику было легче носить тяжести за спиной, выбирайте модели с S-образными лямками, нагрудным и поясным ремнями. В комплексе они обеспечивают равномерную нагрузку и плотное прилегание рюкзака к спине, не натирают и не сползают.
- Чтобы учебники не проваливались, а рюкзак надежно и уверенно стоял на любой поверхности, выбирайте модели с усиленным и плотным дном.
- Чтобы правильно распределить вес содержимого рюкзака и минимизировать нагрузку на позвоночник, выбирайте рюкзак с внутренними разделителями в основном отделении. Они помогут надежно зафиксировать тяжелые большие учебники ближе к спинке рюкзака. Таким образом, ребенок не будет ощущать нагрузку при беге и ходьбе.
- Чтобы ребенка было видно в вечернее время суток, обязательно позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов со всех сторон рюкзака.
Второй нюанс — все внимание на вес и размер изделия
Детские ортопеды не рекомендуют ученикам младших классов носить за спиной больше 10% собственного веса. В идеале вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг. С учебниками и канцелярией ранец может весить:
- до 2 кг — в 6-8 лет;
- до 3 кг — в 9-12 лет;
- до 5 кг — в 13-14 лет;
- до 6 кг — в 15-16 лет.
Большинство родителей убеждены, что ученику начальных классов нужно покупать исключительно каркасную модель. Но это не так! Все типы рюкзаков подходят детям. Главное, чтобы присутствовали все признаки анатомичности.
- Каркасные рюкзаки. Благодаря жесткому каркасу ранец держит форму и ребенку комфортно складывать вещи, хранить школьные принадлежности в целости и сохранности. Их вес примерно составляет 950 г.
- Полукаркасные рюкзаки. В отличие от каркасных моделей, такие рюкзаки уплотнены с трех сторон. Передняя панель остается мягкой, что облегчает модель на 15-20%. Вес этой модели колеблется от 780 до 900 г.
- Мягкие рюкзаки. Из-за отсутствия жесткого короба, такая модель легче на 30% по сравнению с каркасным вариантом. Они весят от 600 г.
Для учеников начальных классов рекомендуется выбирать каркасную и полукаркасную модели. Поскольку в них есть нагрудный и поясной ремни, которые помогут ребенку донести рюкзак без помощи взрослого.
Помимо веса, важную роль играет размер рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка: верхний край ранца должен быть на уровне плечей, а дно — на 4 см ниже поясницы. Правильная посадка — залог здоровья детской спины.
Также следует рассказать ребенку, что носить рюкзак нужно на двух лямках. А надевать и снимать ранец можно только с ровной высокой поверхности. Соблюдение этих простых правил поможет предупредить боли в спине и развитие сколиоза.
Заботясь о ребенке, не забудьте о нем
Помните, школьный рюкзак должен нравиться не только родителям, но и ребенку. Важны не только безопасность, вместительность, надежность и качество. Не стоит забывать о привлекательном для ребенка дизайне.
Часто родители думают, что яркий дизайн — это лишь детский каприз. Психологи убеждены, что изображение любимого героя поможет снять тревожность и стресс, быстрее адаптироваться в новой обстановке и найти друзей с общими интересами.