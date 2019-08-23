Пт, 23.08.2019

Как приготовить яблочный джем на зиму

harvest time - homemade apple jelly

ФОТО: Simone Bühring / PantherMedia / Simone Bühring

Варенье из яблок на зиму готовят разными способами: варят фрукты дольками в сиропе, делают из них повидло и джем, пишет Сегодня.

Мы расскажем, как приготовить ароматный яблочный джем с корицей и кардамоном. Его можно подавать вместе с хлебом, блинами или добавлять в пироги.

Яблочный джем на зиму

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок
  • 1 кг сахара
  • 2 стакана воды
  • 1 палочка корицы
  • 1 лимон
  • 10 коробочек кардамона

Способ приготовления:

  • Яблоки помыть и очистить от кожицы.
  • Шкурки сложить в широкий таз для варенья и залить водой.
  • Яблоки нарезать кубиками. Добавить цедру лимона.
  • Шкурки от яблок варить 15 минут. Затем вынуть и засыпать яблоки.
  • Добавить сахар, выжать лимонный сок через марлю. Добавить специи.
  • Варить на среднем огне, помешивая каждые 15 минут.
  • Примерно через 1 час 45 минут джем будет готов.
  • Переложить яблочный джем в стерилизованные банки и закрыть крышками.

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