Семь привычных вещей, которым не место в вашей спальне

Мебельный гарнитур

В сезоне 2019/20 акцент не на определенном стиле интерьера, а на его уникальности. Так что вместо покупки мебельного гарнитура лучше поискать сочетающиеся между собой предметы обстановки, которые при этом подходят именно вам. Можно сделать мебель на заказ или отреставрировать винтажную.

Центральное место в спальне, несомненно, отводится кровати. При ее выборе дизайнеры предлагают придерживаться двух правил: натуральные материалы и функциональность. С изголовьем или без, округлая или четкая форма — на ваше усмотрение. Для обивки идеально подходит бархат, он в этом сезоне в тренде. Не менее важен для комфортного сна и выбор матраса, так что на нем тоже не стоит экономить.

Массивные шторы

Массивные портьеры и балдахины над кроватью стоит оставить обитателям королевских покоев. Врачи рекомендуют вешать в спальне плотные шторы, чтобы освещение снаружи не мешало выработке мелатонина и комфортному сну. Обратите внимание на шторы-блэкаут изо льна, поскольку на пике моды натуральные материалы. Что касается цвета, то идеально подойдут природные глубокие оттенки синего или зеленого. Стоит также обойтись без декора, бахромы и кистей.

Искусственные материалы

Мода на экологичность добралась и до интерьера. Это касается и материалов, из которых изготавливается мебель, и озеленения пространства. Выбирайте дерево и мрамор, а также естественные фактуры. Обращайте внимание на тактильные ощущения: вам должно быть приятно находиться в спальне, прикасаться к постельному белью, садиться на мягкий пуф возле туалетного столика. Приветствуются растения в горшках: чем больше зелени, тем лучше. Природные мотивы в спальне создадут условия для гармонии и релакса. Но помните, что для спальни подходят не все растения.

Яркие цвета

Согласно даосской практике фэншуй, в спальне стоит отдавать предпочтение спокойным цветам и избегать возбуждающих красного, оранжевого, желтого. В сезоне-2019 в моде как раз теплые осенние горчичный, карамельный, лососевый, авокадо. Кроме того, вместо колор-блокинга дизайнеры предлагают сочетать в интерьере оттенки в пределах одного тона. Так что контрастные стены — уже не комильфо. То же самое касается и обоев: только один вид на всю комнату, без вставок и аппликаций.

Светильники геометрических форм

Тенденции в интерьерном дизайне перешли на сторону плавных линий и изящных деталей. Модные в прошлых сезонах геометрические люстры уступают место матовым светильникам мягких форм. Стоит также обратить внимание на абажуры из латуни, ротанга, с позолотой или этническим орнаментом. Для любителей футуризма на Неделе дизайна в Милане были представлены лаконичные бра в виде трубок и колб. Из прошлого сезона в новый перешел тренд на декорирование потолка софитами. В спальне стоит делать регулируемый по интенсивности свет, чтобы создать интимную обстановку.

Статуэтки

Хотя скандинавский стиль уходит в прошлое, тренд на минимализм по–прежнему остается. Не заполняйте пространство большим количеством статуэток и безделушек. Обратите внимание на вещи в духе 30-х, 50-х или 70-х годов и на округлые предметы декора. Также выбирайте этнические мотивы. Дизайнеры настаивают, что интерьер все больше становится персонализированным, поэтому так важны в окружении вещи, которые расскажут именно вашу историю. Вместо растиражированных постеров из модного магазина поставьте семейное фото в винтажной рамке.

Шкаф-купе с зеркалами в пол