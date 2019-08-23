Пять причин включить дыню в ежедневный рацион

В первую очередь эта информация будет полезна девушкам, которые неравнодушны к теме правильного питания и похудения. Всем известно, что нет ничего более сложного для человека, который сидит на диете, чем поиск полезных «вкусняшек», пишет Wday.
Поздравляем, прекрасная альтернатива вредным сладостям найдена. Но низкая калорийность — далеко не единственное достоинство дыни. Разбираемся по порядку.
1. Дыня — идеальный перекус. В ней мало сахара и много воды — до 90%. Калорийность составляет всего 32 ккал.
2. Употребление дыни в пищу ведет к омоложению организма. Содержащиеся в ней бетакаротин и витамин С способствуют выработке собственного коллагена.
3. Это именно та бахчевая культура, которую стоит включить в рацион, если вы хотите получать с пищей максимум микроэлементов. Список полезностей выглядит так: калий, кальций, железо, цинк, марганец и магний.
4. В дыне содержатся каротиноиды, препятствующие развитию ряда тяжелый заболеваний: инфарктов и инсультов.
5. Сейчас самое время для употребления бахчевых в пищу. Кстати, дело даже не в том, что осенью дыни будут стоить копейки. Самое главное — у нас есть возможность наслаждаться натуральным продуктом, вызревшим естественным путем, а не импортными аналогами, которые чем только не накачивают для увеличения срока хранения.
Важно!
Чтобы употребление дыни в пищу было только на пользу, соблюдайте ряд правил. Диетологи советуют есть этот продукт отдельно, ни с чем не смешивая. Так как нем все-таки содержатся углеводы, перегибать с размером порций не стоит. Идеально съедать 300 граммов этого чудесного лакомства раз в день.