Пять причин включить дыню в ежедневный рацион

Поздравляем, прекрасная альтернатива вредным сладостям найдена. Но низкая калорийность — далеко не единственное достоинство дыни. Разбираемся по порядку.

1. Дыня — идеальный перекус. В ней мало сахара и много воды — до 90%. Калорийность составляет всего 32 ккал.

2. Употребление дыни в пищу ведет к омоложению организма. Содержащиеся в ней бетакаротин и витамин С способствуют выработке собственного коллагена.

3. Это именно та бахчевая культура, которую стоит включить в рацион, если вы хотите получать с пищей максимум микроэлементов. Список полезностей выглядит так: калий, кальций, железо, цинк, марганец и магний.

4. В дыне содержатся каротиноиды, препятствующие развитию ряда тяжелый заболеваний: инфарктов и инсультов.

5. Сейчас самое время для употребления бахчевых в пищу. Кстати, дело даже не в том, что осенью дыни будут стоить копейки. Самое главное — у нас есть возможность наслаждаться натуральным продуктом, вызревшим естественным путем, а не импортными аналогами, которые чем только не накачивают для увеличения срока хранения.

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