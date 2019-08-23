Еда, я люблю тебя: пять признаков расстройства пищевого поведения

Прием пищи - это не просто способ поддерживать жизненно важные процессы в организме, но и истинное удовольствие, которое можно купить за деньги. Любое отклонение от нормы питания (переедание или жесткие ограничения в еде) - это свидетельство расстройства пищевого поведения, которое нельзя игнорировать, пишет Lady.tochka.net.
Расстройство пищевого поведения (или РПП) - это совокупность поведенческих синдромов, которые связанны с нарушениями в приеме пищи. К таким расстройствам относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание и другие расстройства.
Любая из вышеперечисленных болезней является потенциально опасной для здоровья, поэтому необходимо знать врага в лицо и суметь выявить РПП на ранней стадии.
5 признаков расстройства пищевого поведения
- Ты не можешь есть блюда без добавления большого количества специй. Таким образом ты перебиваешь вкус еды и не ощущаешь сколько съела.
- Ты съедаешь большую порцию за мгновенье или растягиваешь один кексик на весь день. Обычно это свидетельствует о том, что у тебя РПП. Ну или о том, что ты не ела с 2014 года.
- Ты внимательно изучаешь весь товар в супермаркете, а выбор продуктов заставляет тебя чувствовать нервозность и страх. Поэтому ты часто уходишь из магазина с очень странным набором продуктов.
- Существуют странные правила, связанные с едой. Например ты будешь есть только из тарелки самого маленького размера ровно в 9:17, 3:33 и 7:09, а количество макарон в тарелке всегда будет четным.
- Ты всегда спрашиваешь, что ели на обед коллеги и просишь в деталях описать вкус того или иного блюда у всех, кто рассказывает тебе о еде. А делаешь ты это не из любопытства или вежливости, а конкретно из-за живого интереса к теме еды.
На самом деле расстройство пищевого поведения не несет потенциальной угрозы для здоровья, если ты всегда чувствуешь себя сытой и не ощущаешь тяжести после приема пищи. Но нервозы могут привести тебя к булимии или анорексии,а это уж совсем не шуточные болезни.