Еда, я люблю тебя: пять признаков расстройства пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (или РПП) - это совокупность поведенческих синдромов, которые связанны с нарушениями в приеме пищи. К таким расстройствам относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание и другие расстройства.

5 признаков расстройства пищевого поведения

На самом деле расстройство пищевого поведения не несет потенциальной угрозы для здоровья, если ты всегда чувствуешь себя сытой и не ощущаешь тяжести после приема пищи. Но нервозы могут привести тебя к булимии или анорексии,а это уж совсем не шуточные болезни.